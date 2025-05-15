Как познакомились Гайдай и Гребешкова?

Со своим мужем Леонидом Гайдаем Нина Гребешкова познакомилась в конце 1940-х годов во ВГИКе. Будущий избранник актрисы был старше ее на семь лет. Гайдай прошел войну и получил ранение в ногу. За это режиссер был награжден орденом Великой Отечественной войны и медалью «За боевые заслуги».

Роман между парой возник, когда они готовились к студенческому спектаклю. Так, после одной из репетиций Леонид Гайдай решил проводить Нину до дома. Вскоре он сделал ей предложение, позвав Гребешкову замуж. Та ответила согласием. Свадьбу они сыграли в 1950-х. Сначала молодожены жили у родителей невесты. Примечательно, что актриса решила оставить свою фамилию. Это очень огорчило Леонида Гайдая. Он хотел, чтобы после свадьбы у них была одна фамилия. Но Нина настояла на своем, пишет ura.ru .

Еще до того, как Гребешкова познакомилась с будущем мужем, она уже успела сняться в четырех фильмах. В 1956 году Гайдай дебютировал как режиссер. Его фильмы «Операция „Ы“», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука» стали лидерами проката. В своих картинах он часто давал жене небольшие роли и отказывался предлагать главные, так как боялся, что про него скажут, будто он «продвигает» свою жену.