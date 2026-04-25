«Как-то полностью отключалась»: новые признания мамы Лерчек о ее состоянии

Валерия Чекалина, широко известная под псевдонимом Лерчек, презентовала собственный бренд косметики. Мама знаменитости — Эльвира Феопентова — раскрыла подробности того, как ее дочь трудилась над реализацией этого амбициозного замысла.

Примечательно, что 33‑летняя Валерия презентовала новую косметическую марку в непростой период — на фоне диагностированного рака желудка четвертой стадии. По словам Эльвиры Феопентовой, дочь направила на развитие проекта максимум энергии и ресурсов, и сейчас это начинание фактически служит для нее источником жизненных сил, позволяя отвлечься от тягостных раздумий.

«Косметикой Лера стала заниматься еще до домашнего ареста. Потом вести деятельность было сложно. В этот период были трудности, проблемы со здоровьем. Когда мы с Лерой садились и обсуждали что‑то по косметике, она как‑то полностью отключалась от того, что происходило с ней. Мне казалось, что в эти моменты она становилась счастливой», — рассказала Эльвира Феопентова.

Напомним, что Валерия Чекалина провела под домашним арестом около полутора лет: она фигурировала в уголовном деле о незаконном выводе крупных денежных сумм за рубеж с использованием поддельных документов. После того как был подтвержден тяжелый диагноз, производство по делу временно приостановили — это дало Валерии возможность сосредоточиться на терапии.

В настоящий момент инфлюэнсер проходит курс химиотерапии в онкологическом центре имени Блохина. Близкие Лерчек не исключают, что в перспективе она может отправиться на лечение за рубеж.