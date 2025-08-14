Как погибла участница "Мисс Вселенная – 2017" Ксения Александрова: страшное ДТП с лосем

Ксения Александрова погибла в результате ДТП с лосем в Тверской области. Модель умерла в больнице, получив тяжелые травмы.

Происшествие на дороге

Ксения погибла в возрасте 30 лет. Она была известна тем, что стала "вице-мисс Россия – 2017" и участницей конкурса красоты "Мисс Вселенная – 2017".

В некрологе говорится, что Ксения была не просто яркой и талантливой. Она являлась необыкновенной светлой личностью. Александрова умела вдохновлять и поддерживать окружающих. Также она обладала природной красотой, грацией и силой духа. Все это оставило незабываемый след в истории конкурса "Мисс Вселенная".

Что произошло?

Как пишет Woman.ru , авария произошла еще в июле в Тверской области. Перед автомобилем, в котором находилась Ксения, неожиданно выскочил лось. В результате столкновения животное пробило лобовое стекло. Александрова получила тяжелые травмы. Она была на пассажирском сидении. Близкие надеялись на лучшее. Они верили, что медики сумеют спасти Ксению.

Девушку доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой. Врачи делали все возможное, чтобы пациентка выжила. Но стабилизировать ее состояние им не удалось. Ксения умерла 12 августа.

Недавно вышла замуж

Обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова рассказала, что погибшая Александрова недавно вышла замуж за мужчину по имени Илья. Они были очень счастливы. Со своим избранником Ксения сыграла пышную свадьбу. Казалось, ее жизнь только начинается. Но она оборвалась таким нелепым случаем. Линникова сопереживает близким покойной Ксении. Ведь та была молодой, красивой и талантливой девушкой.

Скорбит по Ксении и жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. Она не может поверить в случившееся.

"Ксюшенька, как же так… Нет слов, как больно. Царствие небесное, ангел", — отметила модель.

Случай, который стоял жизни

Муж Ксении пока никак не отреагировал на случившееся, возможно, журналисты просто не могут до него дозвониться. Понятно, что близкие в такой ситуации просто убиты горем. Ведь погибла молодая 30-летняя женщина. И причина этой трагедии может показаться нелепой. Другие размышляют над тем, можно ли было избежать данной ситуации. Ведь если бы на дорогу перед авто не выбежал лось, то все могло бы быть иначе.

Родственники Александровой также пока хранят молчание. Все случившееся стало большим испытанием для семьи Ксении. Поклонники скорбят вместе с близкими модели и выражают им искренние соболезнования.