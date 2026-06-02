«Как он относился к маме»: сыгравший свадьбу сын Круга во всем берет пример с покойного отца

В своем откровенном высказывании сын Михаила Круга Александр Круг отметил, что во многом ориентируется на модель отношений своих родителей, выстраивая собственную семейную жизнь с супругой. Представление о том, с какой теплотой и вниманием Михаил Круг относился к своей жене, у артиста сложилось благодаря воспоминаниям матери.

Александр подчеркнул, что пример старших поколений играет ключевую роль для современного поколения и что им с Ульяной крупно повезло: девушка выросла в полноценной семье и получила прекрасное воспитание. По словам Александра Круга, на его отношение к близким существенно повлияла модель поведения отца: то, как тот проявлял заботу о его матери, Ирине Круг, оставило глубокий след. Он добавил, что эти ценности были переданы ему через рассказы родительницы и теперь находят отражение в его собственных отношениях. Александр выразил уверенность в том, что Ульяна ощущает всю глубину его искренних чувств и любви.

«На меня повлиял пример моего отца, то как он относился к маме. Она об этом много рассказывала, все это передалось мне. Думаю, что Ульяна чувствует всю мою искренность, любовь к ней… Самое главное — любить и уважать своего человека», — поделился Александр Круг.

Свадьбу со своей избранницей Ульяной Александр Круг устроил 31 мая. Официально же молодые расписались еще летом прошлого года. Несколько месяцев они копили деньги на торжество, поскольку не хотели, чтобы их праздник оплачивали родители.

С Ульяной Александр познакомился на шоу Первого канала «Давай поженимся!». Красавица Ульяна покорила сына Михаила Круга с первых же минут общения.

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По материалам Starhit