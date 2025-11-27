Как Орейро сумела сбросить 30 килограммов лишнего веса после родов — ушел год, зато без диет

48-летняя Наталия Орейро призналась, что она набрала за время беременности тридцать килограммов. И ей, в отличие от других звезд, не удалось легко и быстро сбросить вес. Он уходил постепенно, но зато звезда сериала "Дикий ангел" сумела похудеть естественным путем, без диет. Она дала интервью Надежде Стрелец, рассказав, как привела фигуру в дородовую форму и про свой домашний быт.

Орейро про домашние обязанности

Наталия не скрывает: дома она просто мама и жена. Главное для нее — комфорт любимого мужа и сына, которому 13 лет. Актриса старается готовить домашние блюда, а не питаться ресторанной кухней, заказывая доставку для семьи.

"У меня всегда разная рутина, она зависит от того, есть съемки или нет. Я всегда встаю с сыном в 6:15 утра и муж тоже. Мы делим родительские обязанности 50 на 50. Готовим завтрак, раньше мы оба возили сына в школу, я не вожу машину, за рулем только муж. Но последние два года им очень нравится в машине слушать рок. Поэтому они едут вдвоем, а я готовлю ему все необходимое для школы", — поделилась Орейро.

Орейро про похудение без диет

Особенно актриса переживала из-за своего лишнего веса. Родив, она поняла, что ей нужно сбросить как минимум килограмм двадцать. А это оказалось не самой простой задачей. Вес встал, но благодаря грудному вскармливанию Наталия сумела постепенно привести фигуру в порядок.

"У меня была возможность почти три года кормить сына грудью. И я думаю, что именно это помогло мне вернуться в форму. Длительное грудное вскармливание очень рекомендуется для детей. Так они получают иммунитет, антитела для защиты от инфекций. И плюс между матерью и ребенком возникает особая связь. Но есть еще одна польза. Грудное вскармливание очень полезно для здоровья матери. У кого нет возможности, подкармливают смесями. Я вернулась к спорту, тренировкам, ездила на велосипеде. Но похудеть быстро, как у некоторых сейчас, мне не удалось. Это заняло около года. Сын родился с весом 3600 граммов. Мне говорили, ты родишь и все уйдет. Но после родов у меня осталось еще 23 лишних килограмма. Когда вы кормите грудью, сидеть на диете нельзя. Я сильно увлеклась выпечкой на поздних месяцах беременности. И стала набирать вес. Правда, поначалу не замечала этого", — призналась актриса.

Говоря о муже, Орейро дала понять, что у них бывают ссоры. Но она давно повторяет себе одну важную фразу: муж и жена должны выбирать друг друга каждый день. В браке, как считает актриса, прикладывать усилия должны оба. Наталия заверила, что иногда ей кажется, что она будет рядом со своим мужем всю жизнь. Но бывают дни, когда актриса сомневается в этом. Орейро довольна тем, что ее муж так искренне радуется ее успехам и во всем поддерживает. Они одинаково смотрят на мир.

А как вы считаете, эффективен ли метод Орейро для похудения? Пишите в комментариях.