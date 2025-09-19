Как Орбакайте поздравила двойняшек Гарри и Лизу с 12-летием: сухо, обошлась одной фразой

На дня детям Аллы Пугачевой — двойняшкам Гарри и Лизе — исполнилось 12 лет. Их отец, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ), скромно поздравил их с днем рождения, показав в микроблоге архивные фото детей.

Орбакайте поздравила двойняшек Гарри и Лизу

Так же поступила и Кристина Орбакайте. Дочка Примадонны обошлась без цветистых поздравлений и пожеланий. Ее слова показались поклонникам слишком сухими. Кристина словно обращалась к посторонним людям.

"Ура! С днем рождения!" — обошлась одной фразой Орбакайте.

При этом певица не добавила ни фото двойняшек, не выразила им теплых пожеланий. Что удивило подписчиков артистки. Поздравление Орбакайте выглядело отстраненным, словно обычная отписка.

Пугачева увезла двойняшек в Израиль

Примадонна с семьей уже больше трех лет живет за границей. Дети артистки были вынуждены привыкать к новому окружению и искать друзей в другой школе. Также Пугачева в интервью иноагенту Катерине Гордеевой* призналась, что она не подпускает двойняшек к интернету, те не пользуются популярными соцсетями.

Так певица пытается уберечь своих детей от любой информации об их семье. Если что-то все-таки доходит до двойняшек, то Пугачева старается реагировать на все с юмором.

Ранее поклонники обсуждали, на кого похожа Орбакайте и как ее называет Пугачева.

* Включен(а) в реестр иностранных агентов.