Как Олег Газманов годами уходил от налогов: раскрыта схема

Олег Газманов годами уклонялся от уплаты налогов. Такое заявление сделал бывший директор известного исполнителя Дмитрий Царенко.

По словам экс‑сотрудника, артист выплачивал коллективу минимальный официальный оклад, а основную часть вознаграждения выдавал наличными. Самого же Царенко обвиняют в хищении средств у исполнителя — в ближайшее время ему предстоит предстать перед судом по делу о мошенничестве. И он нанес ответный удар Газманову.

Дмитрий Царенко в своем ходатайстве описал механизм работы компании "ОМГ‑ПРОМО": организация действовала с 2019 года, а индивидуальные предприниматели оформлялись по указанию Олега Михайловича — это позволяло сократить налоговую нагрузку с 42 % до 6 %. В материалах уголовного дела фигурируют платежные документы на сумму 44 млн рублей, а также переписка с супругой артиста касательно ежемесячной передачи наличных — в диапазоне от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Адвокаты настаивают на допросе еще десяти работников относительно неофициальных выплат, однако следствие отклонило это требование. При этом на ознакомление с 51 страницей обвинительного заключения стороне защиты выделили менее полутора часов.

Согласно позиции обвинения, директор получал гонорары за выступления на счета своего ИП, минуя компанию Газманова, и присвоил в результате 15,3 млн рублей. Ранее Царенко уже привлекался к ответственности по похожим обвинениям: в июле 2025 года суд приговорил его к четырем годам лишения свободы по тринадцати аналогичным эпизодам.

Дмитрий Царенко утверждает, что бывший начальник подал на него иск, не дав времени оправиться после вынесения первого приговора. При этом защита не согласна с предыдущим решением суда и сейчас оспаривает его в кассационной инстанции.

Представители Олега Газманова воздержались от комментариев по данной ситуации.

По материалам Mash