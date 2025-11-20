Как наладить коммуникацию с зумерами: ответ знают создатели сериала 'Пингвины моей мамы'

Поколение Z (или зумеры) — это молодые люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год. Они выросли в эпоху цифровых технологий, где смартфоны, компьютеры и интернет стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Сегодня большинство представителей этого поколения находятся на этапе получения высшего образования и профессионального становления.

Ключевые характеристики поколения

Исследование, проведенное среди студентов ведущих вузов России, выявило ряд характерных черт современных зумеров: прагматичность в принятии решений, адаптивность к быстро меняющимся условиям, чувствительность к личным границам, самовыражение через различные каналы коммуникации.

Особенности коммуникации

По мнению психолога Любови Розенберг, современные молодые люди особенно нуждаются в открытом диалоге и возможности выразить свое мнение, уважении личных границ, признании их точки зрения, цифровых каналах коммуникации.

"Родители зумеров относятся к поколению миллениалов, на долю которых пришлось много переживаний и неопределенностей. Поэтому они стараются воспитывать в детях стремление к личным достижениям и хотят дать детям то, чего не было в их детстве. Для российского менталитета зумеры — первое поколение детей, которым родители говорят, что любят их и поддерживают", — отметила Любовь Розенберг.

