Как Меладзе-младший живет в Лондоне? Не бедствует, учится за 2,6 млн рублей

21-летний сын Валерия Меладзе учится в элитном колледже. Альбина Джанабаева отправила сына получать образование в Лондон. Обучение старшего сына обходится звездной семье в 2,6 млн рублей в год, пишут
Константин Меладзе-младший ведет затворнический (непубличный) образ жизни. В соцсетях сын Джанабаевой делится дизайнерскими проектами. Тем, что сделал своими руками. О личной жизни наследник Меладзе не распространяется. А свой микроблог Константин ведет на английском языке.
В Лондоне сын Альбины не бедствует. Финансовую поддержку Меладзе-младшему оказывают его родители. Гастрольной деятельности по заграничным странам Валерий не отменял. Он выступает перед русскоговорящей публикой.
Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой, сыновьями Константином, Лукой и дочкой Агатой. Фото: соцсети
Сына Константина Джанабаева родила от Меладзе, когда тот был еще женат на Ирине. С супругой певец все-таки развелся. Об измене мужа она узнала в 2006 году. На тот момент сыну Альбины было уже два годика. В 2024 году певец с семьей переехал в Испанию. У Меладзе также есть сын Лука и дочка Агата. От предыдущего брака у певца есть три дочки. Они уже взрослые и живут самостоятельно.
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