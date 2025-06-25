Как Меладзе-младший живет в Лондоне? Не бедствует, учится за 2,6 млн рублей

21-летний сын Валерия Меладзе учится в элитном колледже. Альбина Джанабаева отправила сына получать образование в Лондон. Обучение старшего сына обходится звездной семье в 2,6 млн рублей в год, пишут "7 Дней" . Юноша поступил в Центральный колледж искусств и дизайна имени Святого Мартина в Великобритании.

Константин Меладзе-младший ведет затворнический (непубличный) образ жизни. В соцсетях сын Джанабаевой делится дизайнерскими проектами. Тем, что сделал своими руками. О личной жизни наследник Меладзе не распространяется. А свой микроблог Константин ведет на английском языке.

В Лондоне сын Альбины не бедствует. Финансовую поддержку Меладзе-младшему оказывают его родители. Гастрольной деятельности по заграничным странам Валерий не отменял. Он выступает перед русскоговорящей публикой.