Как Малежик отпразднует 79-летие: "Избавлю жену от необходимости готовить салаты"

Известный российский музыкант и автор песен Вячеслав Малежик 17 февраля отметил 79-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, Малежик остается активным участником музыкальной сцены. Он планирует отпраздновать свою прекрасную дату вместе с поклонниками.

Традиционная шутка и серьезный подход

На вопрос о том, каким будет празднование, Вячеслав Малежик ответил традиционно с юмором. Он выступит с концертом. Особенно рада такому раскладу жена музыканта.

"Таким образом я избавлю жену от необходимости готовить салаты", — отметил Малежик в беседе с MK.RU.

Однако, несмотря на шуточный тон, музыкант подчеркнул серьезность своего намерения. Он подчеркнул, что для него выход на сцену — это настоящий праздник. Малежик обожает петь для своих поклонников и делает это всегда с полной самоотдачей.

Программа концерта

Концерт обещает быть насыщенным и интересным. Вячеслав Малежик поделился планами относительно репертуара. Он намерен исполнить песни, которые хорошо знакомы его поклонникам.

Артист надеется привлечь внимание публики не только собственными выступлениями, но и участием друзей-музыкантов.

"Надеюсь, что ко мне придут мои друзья-музыканты, и мы сыграем концерт, который будет неожиданным для меня", — добавил именинник.

Несмотря на многолетнюю карьеру, Малежик сохраняет юношеский энтузиазм и желание удивлять публику. Он мечтает чувствовать себя звездой. И ждет, что концерт подарит ему так нужные артисту эмоции.

"Чтобы у меня было такое ощущение, что я практически Адриано Челентано", — заключил Вячеслав Малежик.

