Как Лиза Пескова отметила 28-летие: роскошные розы, поцелуи мужа и идеальное платье

Дочь Дмитрия Пескова, Лиза Пескова, на днях отметила 28-летие. Свой праздник Лиза провела в кругу близких людей. А вот место, где была теплая вечеринка, блондинка раскрывать не стала.

Черное платье и идеальная фигура

Лиза Пескова дала понять, что провела праздник в кругу самых близких. В частности, рядом был ее супруг, которого она предпочитает не светить на фото. Для вечеринки Лиза выбрала эффектное черное вечернее платье в пол с глубоким декольте.

Этот наряд идеально подчеркивал ее женственную фигуру. Помимо всего прочего, Лиза похвасталась роскошным букетом роз и другими подарками. Она подчеркнула, что очень счастлива.

Звездный тост: Анкара, семья и знак зодиака

В личном блоге Лиза подробно описала свои чувства. Она напомнила, где появилась на свет, и сделала это особенно трогательно.

"28 лет назад в Анкаре родители подарили мне возможность проживать свой опыт, жить", — поделилась Лиза Пескова.

По словам именинницы, она всегда старалась использовать каждый шанс, который ей давала жизнь. Сейчас Лиза ощущает гармонию и уверенность в себе.