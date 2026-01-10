Как Лиза Пескова отметила 28-летие: роскошные розы, поцелуи мужа и идеальное платье

Дочь Дмитрия Пескова, Лиза Пескова, на днях отметила 28-летие. Свой праздник Лиза провела в кругу близких людей. А вот место, где была теплая вечеринка, блондинка раскрывать не стала.
Черное платье и идеальная фигура
Лиза Пескова дала понять, что провела праздник в кругу самых близких. В частности, рядом был ее супруг, которого она предпочитает не светить на фото. Для вечеринки Лиза выбрала эффектное черное вечернее платье в пол с глубоким декольте.
Этот наряд идеально подчеркивал ее женственную фигуру. Помимо всего прочего, Лиза похвасталась роскошным букетом роз и другими подарками. Она подчеркнула, что очень счастлива.
Звездный тост: Анкара, семья и знак зодиака
В личном блоге Лиза подробно описала свои чувства. Она напомнила, где появилась на свет, и сделала это особенно трогательно.
"28 лет назад в Анкаре родители подарили мне возможность проживать свой опыт, жить", — поделилась Лиза Пескова.
По словам именинницы, она всегда старалась использовать каждый шанс, который ей давала жизнь. Сейчас Лиза ощущает гармонию и уверенность в себе.
"Я Козерог! Нет счастья выше, чем иметь возможность чувствовать момент, помогать и быть благодарным за все, что имеешь", — добавила Лиза.
Лиза Пескова с букетом роз в свой день рождения. Фото: соцсети Лизы Песковой
Личная жизнь под замком
В последнее время Лиза довольно редко рассказывает о личной жизни в соцсети. Несколько лет назад она была поактивнее в этом плане. Сейчас она предпочитает делиться в основном мыслями и переживаниями.
Тем не менее в ее ленте по-прежнему появляются личные откровения. Они касаются жизненного пути, переезда и работы над собой. В декабре 2022 года Лиза появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, давая понять, что вышла замуж.
Лиза Пескова не показывает мужа, только его поцелуи. Фото: соцсети Лизы Песковой
Переезд в Москву и чувство ответственности
Лиза подробно рассказывала, как изменилась ее жизнь после смены города. Три года назад она переехала в Москву. До этого несколько лет Пескова жила в Европе. Лиза училась и работала за границей и большими отрывками времени жила без родителей.
"Да, я училась и работала в Европе, большими отрывками времени жила без родителей, но понимание, что с головой погружаться в ответственность за свои слова и поступки пришло именно при переезде", — признавалась Пескова.
Лиза честно оценивает свой характер. Она признается, что относится к тому типу людей, которые крайне редко бывают довольны собой. Лиза считает себя перфекционисткой.
А вы как думаете, почему Лиза Пескова прячет мужа? Ответьте в комментариях.
Читайте также: