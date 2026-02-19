Как дочь Турецкого перенесла потерю 2,4 млн рублей из-за мошенников: "Спасибо, Всевышний"

Недавняя история с дочерью известного артиста Михаила Турецкого, Эммануэль, вызвала широкий резонанс. Девушка стала жертвой мошенников, потеряв почти три миллиона рублей. Но этот инцидент не сломил ее, а, напротив, продемонстрировал удивительную стрессоустойчивость и силу духа.

Философский подход Турецкого

Михаил Турецкий, комментируя произошедшее, подчеркнул, что его дочь хорошо справляется с ситуацией. Он придерживается философии, согласно которой любые потери, особенно материальные, можно рассматривать как ценные уроки.

"Я сразу сказал, что у представителей нашего этноса есть такая поговорка: "Спасибо, Всевышний, взял деньгами", — процитировал Турецкий народную мудрость в беседе с MK.RU .

По его словам, подобные испытания — это часть жизненного пути, призванная научить и закалить.

"Я ей сразу сказал: "Доченька, главное не переживай. Это — уроки жизни", — поделился Михаил Турецкий.

Он рассказал, что сам в свое время проходил через множество трудностей, но всегда находил силы подняться. И теперь он старается передать этот оптимизм и стойкость своей дочери, убеждая ее, что жизнь преподносит "шикарные уроки".