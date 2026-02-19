Как дочь Турецкого перенесла потерю 2,4 млн рублей из-за мошенников: "Спасибо, Всевышний"
Михаил Турецкий. Фото: Иван Макеев / КП
Руководитель хора Михаил Турецкий рассказал, как чувствует себя его дочь после того, как мошенники выманили у нее без малого три миллиона рублей.
Недавняя история с дочерью известного артиста Михаила Турецкого, Эммануэль, вызвала широкий резонанс. Девушка стала жертвой мошенников, потеряв почти три миллиона рублей. Но этот инцидент не сломил ее, а, напротив, продемонстрировал удивительную стрессоустойчивость и силу духа.
Философский подход Турецкого
Михаил Турецкий, комментируя произошедшее, подчеркнул, что его дочь хорошо справляется с ситуацией. Он придерживается философии, согласно которой любые потери, особенно материальные, можно рассматривать как ценные уроки.
"Я сразу сказал, что у представителей нашего этноса есть такая поговорка: "Спасибо, Всевышний, взял деньгами", — процитировал Турецкий народную мудрость в беседе с MK.RU.
По его словам, подобные испытания — это часть жизненного пути, призванная научить и закалить.
"Я ей сразу сказал: "Доченька, главное не переживай. Это — уроки жизни", — поделился Михаил Турецкий.
Он рассказал, что сам в свое время проходил через множество трудностей, но всегда находил силы подняться. И теперь он старается передать этот оптимизм и стойкость своей дочери, убеждая ее, что жизнь преподносит "шикарные уроки".
Михаил Турецкий и его дочь Эммануэль. Фото: Михаил Фролов / КП
Семейная поддержка как фундамент
Ключевую роль в восстановлении Эммануэль сыграла поддержка семьи. Михаил Турецкий не просто дал дочери философское наставление, но и заверил ее в своей полной поддержке. Эта атмосфера понимания и принятия помогла девушке справиться с психологическим ударом.
"Психологическое состояние у нее хорошее, — продолжил артист. — Она же получила поддержку в семье. Я ее поддержал…"
История не заканчивается на потере денег. Михаил Турецкий сообщил, что правоохранительные органы активно работают над делом.
"Пару парней, которые были причастны к этому, уже нашли", — отметил он.
Злоумышленники, обманувшие Эммануэль, и не только ее, уже арестована. Это дает надежду на восстановление справедливости и наказание виновных.
Независимость и самостоятельность
Примечательно, что Михаил Турецкий не стал компенсировать дочери потерянную сумму. Он подчеркнул, что Эммануэль самостоятельна и прекрасно зарабатывает сама. Это свидетельствует о доверии артиста к способностям дочери и его желании, чтобы она сама училась преодолевать трудности и полагалась на свои силы.
Поклонники узнали Эммануэль Турецкую после ее участия в реалити-шоу на телеканале "Пятница!" "Выживалити. Наследники". Вместе с детьми других знаменитостей она боролась за главный приз проекта. Эммануэль вышла в финал. Но проиграла дочери певицы Славы Александре Морозовой, которая стала победительницей реалити.
