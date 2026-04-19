Как дети Артема Чекалина отреагировали на арест отца: "Сердце в клочья разрывалось"

Брат Артема Чекалина, Аркадий, поделился реакцией детей на приговор отцу. Как сообщает Telegram-канал 112, по его словам, десятилетние двойняшки Алиса и Богдан, а также четырехлетний Лев тяжело восприняли известие о заключении отца под стражу.
Брат Артема Чекалина Аркадий о слезах племянников: "Это страшно"
Для них это событие стало глубоким эмоциональным потрясением. Аркадий отметил, что дети были очень привязаны к отцу, которого он охарактеризовал как заботливого и душевного родителя. Он добавил, что зрелище детских слез при расставании было душераздирающим.
"Эти слезы, которые я видел, когда они уезжали, это страшно. Сердце в клочья разрывалось", — сказал Аркадий.
Что случилось с Артемом Чекалиным
Напомним, 13 апреля суд приговорил блогера Чекалина к семи годам колонии и штрафу в 194 млн рублей. Блогер своей вины не признал.
Он просил об условном сроке, указывая на троих детей и тяжелую болезнь бывшей жены Валерии (Лерчек).
Оба фигуранта обвиняются в незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам. Дело против Лерчек приостановлено из-за лечения у нее рака желудка на четвертой стадии.
