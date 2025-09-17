Как "американская" дочь Николаева относится к девятилетней сестре Веронике: "Она не может к нам приехать"

Старшая дочка Игоря Николаева живет в Америке. Юлия Проскурякова с мужем и маленькой Вероникой часто летали к ней в гости. Но сегодня это невозможно. В интервью Наталье Подольской в шоу "Ваша Наташа" певица рассказала, как наследница именитого композитора отнеслась к появлению младшей сестры.

Отношения старшей дочки Николаева к сестренке Веронике

У самой Юлии нет детей. Поэтому появление в семье Ники стало для нее особым событием. Она задаривала малышку подарками.

"Разница между старшей дочкой Игоря и Вероникой большая. Нике — 9 лет, а Юле — 46, наверное. Больше тридцати лет. В самом начале у них были прекрасные взаимоотношения. Юля была очень рада. Поскольку у нее нет детей, для нее это тоже было в новинку, интересно. Можно было понянчиться. Она строила для Ники какие-то невероятные комнаты прямо в квартире. Что-то вроде Диснейленда. Коробками присылала для нашей дочке подарки", — говорит Проскурякова.

Николаев не видится со старшей дочерью

Однако сейчас композитор не может видеться с Юлией. Та живет в Америке и в Россию не прилетает. Также и сам Николаев пока не может навещать дочку в Штатах.

"Но сейчас, в связи с нашей ситуацией, ни она не может к нам приехать, ни мы к ней. Мы очень грустим из-за этого. И в отношениях... Очень важно друг друга видеть, контактировать. Они созваниваются по видеосвязи. Но это не так... Когда ты можешь прикоснуться, видеть друг друга. Но мы верим, что все изменится", — отметила Юлия.

