Как Александр Олейников спас женщину: "Не прошел мимо"

Уход из жизни Александра Олейникова стал тяжелой потерей для его родных и товарищей. И они продолжают делиться с аудиторией воспоминаниями о нем.
Александр Стриженов назвал тезку рекордсменом
Так, коллега Олейникова Александр Стриженов охарактеризовал ушедшего как легенду российского телевидения. По его словам, это невосполнимая утрата целого поколения — человека уникального, обладавшего потрясающим чувством юмора и самоиронии.
Александр Олейников был душой любой компании, его обожали, даже несмотря на порой колкие и резкие шутки. Стриженов назвал его рекордсменом, поскольку за время карьеры тот успел поработать на четырех главных телеканалах страны, создав множество культовых авторских программ и став одним из самых узнаваемых ведущих.
Режиссер также отметил его значимые работы в кино, среди которых "Граф Крестовский" и "Любовь-морковь".
Печальную весть Стриженов узнал рано утром от сына Олейникова: "Мне позвонил Максим Александрович. И, если честно, у меня по спине пробежал холодок, я сразу все понял, потому что в 07:00 по Москве Макс не мог бы мне позвонить, если бы не случилось чего-то страшного".
Что об Александре Олейникове сказал Федор Бондарчук
Федор Бондарчук дал высокую оценку вкладу Александра Олейникова, охарактеризовав его как творческую силу "золотого века" телеэфира. Он отметил, что как продюсер и идейный лидер Олейников создал множество программ на "ТВ-6", ТВЦ и НТВ, без которых сегодняшнее телевидение было бы иным.
Дочь Александра Олейникова призналась ему в любви
Своей душевной болью в личном блоге поделилась и дочь продюсера Дарья Олейникова. Она с горечью вспоминала, как еще накануне они общались и смеялись вместе, и теперь ее сознание отказывается верить, что этой встречи больше никогда не будет.
Девушка написала, что осознает суровую реальность, но ей невыносимо тяжело с этим смириться. Она ощущает, будто находится в страшном сне, из которого нет пробуждения.
Свою скорбь Дарья завершила словами прощания, назвав отца своей самой большой любовью в своей жизни.
А еще Дарье написала женщина, которой помог Александр Олейников. Она призналась, что очень долго пыталась найти его.
"Я искала его, ведь он спас мне жизнь. Ваш чудесный папа не прошел мимо, когда мне стало плохо на улице. Помог добраться до больницы и успокаивал всю дорогу", - написала женщина в соцсетях. - Я не могу вам выразить всю степень благодарности, которую испытываю к нему".
