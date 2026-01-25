Как Александр Олейников спас женщину: "Не прошел мимо"

Уход из жизни Александра Олейникова стал тяжелой потерей для его родных и товарищей. И они продолжают делиться с аудиторией воспоминаниями о нем.

Александр Стриженов назвал тезку рекордсменом

Так, коллега Олейникова Александр Стриженов охарактеризовал ушедшего как легенду российского телевидения. По его словам, это невосполнимая утрата целого поколения — человека уникального, обладавшего потрясающим чувством юмора и самоиронии.

Александр Олейников был душой любой компании, его обожали, даже несмотря на порой колкие и резкие шутки. Стриженов назвал его рекордсменом, поскольку за время карьеры тот успел поработать на четырех главных телеканалах страны, создав множество культовых авторских программ и став одним из самых узнаваемых ведущих.

Режиссер также отметил его значимые работы в кино, среди которых "Граф Крестовский" и "Любовь-морковь".

Печальную весть Стриженов узнал рано утром от сына Олейникова: "Мне позвонил Максим Александрович. И, если честно, у меня по спине пробежал холодок, я сразу все понял, потому что в 07:00 по Москве Макс не мог бы мне позвонить, если бы не случилось чего-то страшного".

Что об Александре Олейникове сказал Федор Бондарчук

Федор Бондарчук дал высокую оценку вкладу Александра Олейникова, охарактеризовав его как творческую силу "золотого века" телеэфира. Он отметил, что как продюсер и идейный лидер Олейников создал множество программ на "ТВ-6", ТВЦ и НТВ, без которых сегодняшнее телевидение было бы иным.

Дочь Александра Олейникова призналась ему в любви

Своей душевной болью в личном блоге поделилась и дочь продюсера Дарья Олейникова. Она с горечью вспоминала, как еще накануне они общались и смеялись вместе, и теперь ее сознание отказывается верить, что этой встречи больше никогда не будет.

Девушка написала, что осознает суровую реальность, но ей невыносимо тяжело с этим смириться. Она ощущает, будто находится в страшном сне, из которого нет пробуждения.

Свою скорбь Дарья завершила словами прощания, назвав отца своей самой большой любовью в своей жизни.

А еще Дарье написала женщина, которой помог Александр Олейников. Она призналась, что очень долго пыталась найти его.