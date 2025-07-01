Кабак заявила о травле из-за романа с Родригезом: "Просто смешно"

Катя Кабак поделилась спокойствием по отношению к негативным комментариям. Многие выражали свое недовольством романом актрисы с Тимуром Родригезом.

Кабак утверждает, что не воспринимает злобные выпады общественности близко к сердцу. Родригез, окончив длительные брачные отношения, стремительно вошел в новый союз. Собственно это и вызвало широкий резонанс в обществе. Роман пары породил массу слухов о неверности.

Якобы Родригез давно увлекся Катей. Мужчина всегда слыл примерным семьянином. А тут развод. И сразу же новые отношения с Кабак, пишет Super .

"Я ни разу это не комментировала, потому что просто смешно, когда кто-то в интернете считает, что он знает о тебе больше, чем ты", — заявила Кабак в интервью 'Антенна-Телесемь'.

Знаменитость удивляется, откуда народ берет эти бредовые истории. Помимо того, что публика обсуждала ее роман с Родригезом. Хейтеры не оставляли в покое бывшего мужа Кати. Многие были уверены, что экс-избранник Кабак — мужчина в возрасте. Все это актрису только смешит.

Мы также писали, что Тимур официально развелся с женой после 16 лет брака. Его экс-супруга Анна Девочкина не появилась ни на одном из этапов судебного процесса. Подробности тут.

А до этого Катя Кабак заявила, что Родригез полгода не жил с женой, когда они начали встречаться.