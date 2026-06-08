Известная блогерша пошутила, что Анна Семенович увела у нее мужчину

В ироничном сюжете Анна Семенович предстала в образе коварной подруги, которая уводит парня у героини Наташи. Сама Краснова с юмором прокомментировала ситуацию в своем блоге.

«Я его первая увидела, он улыбнулся мне, это мой мужчина! А моя лучшая подруга, как крыса, увела его, заманив своими прелестями», — написала Краснова, подчеркнув, что это всего лишь шутка.

Подписчики оценили чувство юмора девушек и оставили множество комплиментов под видео. Многие отметили, что Семенович, как всегда, выглядит роскошно, а сама ситуация выглядит забавно.

В отличие от шуточного сюжета, в реальной жизни Анна Семенович уже давно и серьезно встречается с бизнесменом Денисом Шреером. Пара вместе с 2021 года, и, по признанию певицы, они познакомились в ресторане. Любопытно, что их общение началось с небольшой стычки, которая переросла в бурный роман.

Не так давно Денис наконец оформил развод. Однако дата свадьбы влюбленных пока неизвестна, так как, по словам Семенович, предложение ей еще не сделано.

«Я все собираюсь замуж по-прежнему. Не знаю, когда состоится свадьба. Пока он не сделал мне предложение, ждем… Если и выйду замуж сейчас, то это будет зрелое замужество. Сейчас я как раз только стала готовой, чтобы выйти замуж», — рассказывала артистка в одном из интервью.

Анна Семенович — известная российская певица, актриса и телеведущая, бывшая фигуристка. Она пользуется репутацией одной из самых сексапильных артисток. Денис Шреер — бизнесмен, бывший муж модели Анастасии Шреер.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Анна уже переехала к возлюбленному и они живут вместе. Однако сама певица комментирует свою личную жизнь сдержанно, предпочитая не раскрывать детали до официального бракосочетания.