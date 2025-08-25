"Издеваетесь, что ли?": 54-летняя Кудрявцева — о планах родить третьего ребенка

Лера Кудрявцева в Казани на "Новой волне" вновь оказалась на одной сцене с Сергеем Лазаревым. Появление этой парочки на публике всегда заканчивается шутками и взаимными подколами.

Опять запой?

Не так давно Лера активно обсуждала с поклонниками свою личную жизнь. Точнее, алкоголизм мужа-хоккеиста Игоря Макарова. Она жаловалась на то, что устала тянуть возлюбленного из этой спиртной ямы. Она лечила Игоря, отправляла его в рехаб. Но ничего не помогало.

Сам Макаров обиделся на жену за то, что она вынесла эту историю на всеобщее обозрение. Игорь потребовал, чтобы Кудрявцева "успокоилась и замолчала". Так же хоккеисту пришлось отбиваться от нападок. Он признался, что к своим 37 годам купил три квартиры и два дома. А теперь вынужден слушать критику от неудачников, которые сидят в своих "хрущевках" на шестиметровых кухнях.

Задуматься о малыше?

Многих интересует вопрос: не готова ли Кудрявцева дать мужу новый смысл для существования. Например, родить еще одного ребенка. Ведь 53-летняя Марина Федункив не побоялась стать мамой в таком позднем возрасте. Тем более, что в этом году семилетняя дочка Леры идет в школу.

"Мне куда? Вы издеваетесь, что ли? У меня и дочка, и сыночек. Нет, ребят, уже все! Сколько мне лет! Федункив — молодец, до сих пор кормит. Но я — нет", — приводит mk.ru слова Кудрявцевой.

Про мужа ни слова

Отказалась Лера и говорить об Игоре Макарове. Она подметила, что эту тему она точно не будет комментировать. Видимо, супруги все еще не наладили отношения. Писали, что Кудрявцева с дочкой Машей осталась в загородном особняке, а Макаров переехал в свою квартиру. Кроме того, на день рождения телеведущая увезла дочку в Болгарию. А вот мужа на детский праздник Лера звать не стала.