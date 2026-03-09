Из "Тайного миллионера" выгнали Полину Диброву: пала жертвой интриг

Четвертый выпуск шоу "Тайный миллионер", вышедший на экраны 8 марта, можно назвать сенсационным. В этой серии проект покинула модель Полина Диброва. Экс-жена телеведущего Дмитрия Диброва пала жертвой интриг.

Как Александр Касаткин убеждал участников "Тайного миллионера" назвать Бурунова бездарным ведущим

Однако начнем по порядку. В этом выпуске обладателем золотого слитка, то есть тем самым тайным миллионером, продолжает оставаться актер Александр Касаткин. Однако его секрет разоблачил юморист Александр Волохов, поэтому артисту пришлось повысить уровень осторожности — Волохов знал о его истинной роли.

В рамках нового задания от Сергея Бурунова Касаткину нужно было склонить пятерых участников к тому, чтобы они назвали Бурунова бездарным ведущим.

Если бы актер выполнил это поручение, он получил бы право исключить одного из участников. Провал же грозил ему двумя голосами, которые были бы поданы за его уход в ходе вечернего голосования.

Игроки знали о наличии "тайного миллионера", но не о подробностях его задания. Им также было известно, что обладатель золотого слитка получает возможность устранить одного из участников.

Для разоблачения тайного игрока нужно было открыть сейф. Кодом к нему служил вес определенных фруктов и овощей, который вычислялся после решения головоломок с фотографий рынка.

На этих фото лица торговцев часто были скрыты или показаны лишь их руки. Задание было выполнено в самый последний момент.

Согласно найденной подсказке, "миллионер" действовал не один, а в паре с другим участником. Подозрения снова пали на Карину Мурашкину и Алину Астровскую, поскольку они избегали создания коалиций.

Настя Крайнова отметила подозрительное поведение Касаткина, но решила, что это просто попытка играть на две стороны.

Касаткин же, выполнив свое задание, получил особое право — "смертельный выстрел". Это значит, что он мог выгнать из проекта любого участника.

Почему Полина Диброва покинула проект

На церемонии голосования пять голосов были отданы против Карины Мурашкиной и столько же против Александра Касаткина. Повторное голосование показало тот же результат.

А это значит, что тайный миллионер мог воспользоваться своим правом "смертельного выстрела". Александр Касаткин неожиданно выбрал Полину Диброву.

Впрочем, Касаткин разработал свою стратегию. Ему было нужно отвести себя подозрения. Ведь ранее Полина Диброва говорила, что если кто-то проголосует против нее, то это будет Карина Мурашкина.

И теперь весь коллектив думает, что удаление Полины, которая не участвует ни в каких интригах, - это происки Карины. А Александр типа остался не при делах.

А что вы думаете об уходе Полины Дибровой? Делитесь в комментариях!