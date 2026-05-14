Иван Янковский стал жертвой мошенников

По словам артиста, неизвестные используют его имя в социальных сетях для рассылки сообщений. Мошенники могут обращаться к пользователям от лица Янковского с разными просьбами или предложениями.

«Дорогие, я стал жертвой интернет-мошенничества! Если вдруг в соцсетях вам якобы от моего имени приходило что-то, какие-то просьбы или тому подобное, это было не от меня! Будьте аккуратнее…», — предупредил актер своих подписчиков.

35-летний артист — представитель знаменитой актерской династии: внук Олега Янковского, сын Филиппа Янковского. Он известен по фильмам «Текст», «Союз спасения», «Фишер», «Огонь» и другим.

Вместе с супругой Дианой Пожарской актер ведет очень закрытый образ жизни. Пара официально подтвердила отношения весной 2021 года, сейчас они женаты и воспитывают сына Олега. Семейными кадрами и подробностями личной жизни артисты практически не делятся.

Случаи мошенничества с использованием имен знаменитостей не редкость в интернете. Злоумышленники часто создают фальшивые аккаунты звезд или взламывают их страницы, чтобы рассылать сообщения с просьбами о финансовой помощи, участии в сомнительных розыгрышах или переходах по ссылкам.

Янковский ранее уже сталкивался с подобным. В 2023 году мошенники от его имени пытались получить деньги у подписчиков, ссылаясь на сборы на благотворительность. Тогда актер также призывал фанатов проверять информацию и не переводить средства на незнакомые счета.

Сам артист продолжает съемки. В мае 2026 года на экраны должен выйти новый фильм с его участием, название которого пока держится в секрете.