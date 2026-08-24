Иван Охлобыстин посоветовал россиянам купить пауэрбанки, если отключат свет

Актер, режиссер Иван Охлобыстин. Фото: КП/Михаил Фролов

Актер Иван Охлобыстин дал неожиданный совет россиянам и сам последовал ему: он приобрел мощный пауэрбанк, чтобы в случае перебоев с электричеством запитать от него холодильник.

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что подготовился к ситуации, если «бахнут» электростанции.

Его план прост: иметь под рукой источник энергии, который позволит сохранить продукты в холодильнике. Свой выбор актер объяснил жизненным оптимизмом, заявив:

«Мы будем счастливы вопреки».

Впрочем, пользователи сети уже обратили внимание на логическую нестыковку в этой подготовке: сам аккумулятор тоже нужно от чего-то заряжать. Если электростанции не работают, зарядить пауэрбанк будет попросту негде.

Охлобыстин известен своей неоднозначной общественной позицией и эпатажными высказываниями. Он продолжает активно комментировать общественно-политические события, часто используя провокационные формулировки.

Иван Охлобыстин — российский актер, режиссер, сценарист и писатель. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Даун Хаус», «ДМБ» и сериале «Интерны», где он сыграл доктора Быкова.

В разные годы Охлобыстин также работал священником в РПЦ, но в 2010 году вернулся к светской жизни и продолжил карьеру в кино. Он известен своей эксцентричностью, яркими высказываниями и нестандартными взглядами на жизнь.

Актер женат, у него семеро детей, и он нередко выступает с публичными советами на самые разные темы — от отношений до бытовых вопросов. Его творческая биография включает также режиссерские работы и участие в скандальных проектах, что делает его одной из самых неоднозначных фигур современного российского кинематографа.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также