Иван Охлобыстин посоветовал россиянам купить пауэрбанки, если отключат свет

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что подготовился к ситуации, если «бахнут» электростанции.

Его план прост: иметь под рукой источник энергии, который позволит сохранить продукты в холодильнике. Свой выбор актер объяснил жизненным оптимизмом, заявив:

«Мы будем счастливы вопреки».

Впрочем, пользователи сети уже обратили внимание на логическую нестыковку в этой подготовке: сам аккумулятор тоже нужно от чего-то заряжать. Если электростанции не работают, зарядить пауэрбанк будет попросту негде.

Охлобыстин известен своей неоднозначной общественной позицией и эпатажными высказываниями. Он продолжает активно комментировать общественно-политические события, часто используя провокационные формулировки.

Иван Охлобыстин — российский актер, режиссер, сценарист и писатель. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Даун Хаус», «ДМБ» и сериале «Интерны», где он сыграл доктора Быкова.

В разные годы Охлобыстин также работал священником в РПЦ, но в 2010 году вернулся к светской жизни и продолжил карьеру в кино. Он известен своей эксцентричностью, яркими высказываниями и нестандартными взглядами на жизнь.

Актер женат, у него семеро детей, и он нередко выступает с публичными советами на самые разные темы — от отношений до бытовых вопросов. Его творческая биография включает также режиссерские работы и участие в скандальных проектах, что делает его одной из самых неоднозначных фигур современного российского кинематографа.