Иван Охлобыстин и его жена чуть не погибли в отеле

Актер и режиссер Олег Фомин поделился историей, от которой мороз идет по коже: по его словам, Иван Охлобыстин с близкими чудом избежали гибели во время поездки на Донбасс. Трагедия едва не случилась в одном из отелей — туда попал снаряд, причем практически сразу после того, как семья покинула номер.

В тот момент Иван Иванович был не один: вместе с ним находились жена Оксана Арбузова и зять. Все трое жили в одном номере, и их спасение стало настоящей счастливой случайностью — они уехали буквально за считаные минуты до удара.

«Они жили с супругой и зятем в одном номере. Когда они из номера выехали, туда прилетело», — рассказал Фомин News.ru.

Эта история лишний раз напоминает, насколько непростыми и рискованными бывают такие поездки. При этом Иван Охлобыстин не раз подчеркивал, что продолжает приезжать на Донбасс, чтобы доставлять гуманитарную помощь. Сам артист не скрывает: такие поездки пугают, но чувство долга оказывается сильнее страха.