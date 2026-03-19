"Испытание, которое мне послал Господь, я выдержала": Лариса Долина — о скандале с квартирой

Известная российская певица Лариса Долина впервые подробно прокомментировала ситуацию вокруг скандала с квартирой. В эмоциональном обращении артистка поделилась своими переживаниями и подвела итоги непростого периода в жизни.

"Все ставит на свои места"

По словам Ларисы Долиной, пережитые трудности помогли ей по‑новому взглянуть на окружение и расставить приоритеты

"Любая такая жизненная ситуация, она все ставит на свои места. Меня поддержали очень многие, за что я бесконечно буду благодарна. Есть те, кто… ну, в общем, я поняла, кто они на самом деле, и, знаете, это полезно", — сказала Лариса Долина.

Певица отметила, что произошедшее стало для нее своеобразной проверкой на прочность — и она с ней справилась

"Это такое испытание, которое мне послал Господь, я выдержала его, я с ним справилась", — добавила Долина.

Благодарность поклонникам

Особое место в своем обращении Долина уделила благодарности тем, кто оказался рядом в сложный момент:

"И еще раз благодарю всех, кто меня поддержал и продолжает поддерживать. Приезжает ко мне на концерты, пишет приятные слова в мой адрес, и поддержка эта для меня очень важна", — подчеркнула Долина.

Слова артистки подчеркивают, насколько значимой оказалась реакция публики: внимание зрителей, посещающих концерты, и теплые сообщения в адрес певицы стали для нее опорой в непростой период.

Правда, на днях во время джазового фестиваля в Санкт-Петербурге зрители покинули концертный зал, когда на сцену вышла Лариса Долина.

По материалам ТАСС

