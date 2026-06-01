Исинбаевой грозит блокировка счетов за долг в 705 000 рублей

Знаменитая российская легкоатлетка Елена Исинбаева может столкнуться с блокировкой банковских счетов из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой в размере 705 тысяч рублей.
Спортсменка не смогла своевременно оплатить налоги, поскольку не разобралась с использованием VPN-сервисов. Такую версию выдвигает Телеграм-канал Mash.
Где сейчас живет Елена Исинбаева
С 2022 года Исинбаева проживает на испанском острове Тенерифе и редко посещает Россию.
После введения ограничений в отечественном Интернете она, вероятно, не смогла корректно настроить VPN для доступа к российским государственным порталам, что и привело к образованию долга в размере 705 560 рублей 34 копеек.
Другие долги спортсменки
Ранее счета спортсменки уже блокировались дважды: первый раз — за задолженность в 818 тысяч рублей, второй — за 283 тысячи рублей.
В обоих случаях доступ был восстановлен после полного погашения долга. Сейчас ситуация повторяется, однако с некоторыми дополнительными сложностями.
