Исинбаевой грозит блокировка счетов за долг в 705 000 рублей

Знаменитая российская легкоатлетка Елена Исинбаева может столкнуться с блокировкой банковских счетов из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой в размере 705 тысяч рублей.

Спортсменка не смогла своевременно оплатить налоги, поскольку не разобралась с использованием VPN-сервисов. Такую версию выдвигает Телеграм-канал Mash.

Где сейчас живет Елена Исинбаева

С 2022 года Исинбаева проживает на испанском острове Тенерифе и редко посещает Россию.

После введения ограничений в отечественном Интернете она, вероятно, не смогла корректно настроить VPN для доступа к российским государственным порталам, что и привело к образованию долга в размере 705 560 рублей 34 копеек.

Другие долги спортсменки

Ранее счета спортсменки уже блокировались дважды: первый раз — за задолженность в 818 тысяч рублей, второй — за 283 тысячи рублей.

В обоих случаях доступ был восстановлен после полного погашения долга. Сейчас ситуация повторяется, однако с некоторыми дополнительными сложностями.

