Исинбаева накопила 2 млн рублей долгов в России

Королева шеста, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, Елена Исинбаева попала в число должников. Как сообщает телеграм-канал SHOT , совокупный долг Елены Исинбаевой в России составляет порядка двух миллионов рублей.

Здесь — долги по оплате коммунальных платежей и налогам.

У Елены Исинбаевой в Москве две квартиры. Долг по коммунальным платежам за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице составляет 336 тысяч рублей. Долг за другую квартиру, в ЖК «Акватория», поменьше. Он составляет 65 тысяч рублей. Кстати, это жилище Елена Исинбаева приобрела уже после отъезда из России.

Но самый внушительный долг Елены Исинбаевой — налоговый. Только за последнюю неделю Елена Исинбаева задолжала ФНС 500 тысяч рублей. Совокупный же долг спортсменки по налогам составляет 1 миллион 672 тысячи рублей.

Звезда спорта Елена Исинбаева уже давно не живет в России. Вместе с мужем Никитой Петиновым и двумя детьми от него Елена Исинбаева живет на Тенерифе. На Канарских островах у олимпийской чемпионки есть недвижимость.

Есть у Елены Исинбаевой просторные апартаменты и в Монако. В этой стране появились на свет дети Елены Исинбаевой, дочь Ева и сын Добрыня.

Спортсменка в последнее время предпочитает не общаться с подписчиками личного блога. С некоторых пор Елена Исинбаева не ведет социальные сети.

Известно, что дочь Елены Исинбаевой, как и мама занимается спортом. В октябре 2024 года девятилетняя Ева победила на теннисном турнире на Канарских островах. В финале молодежной теннисной серии в категории до 10 лет она одержала победу над Марией Гарсией Мартинес.

Ранее Ева занималась в теннисной академии Патрика Муратоглу в Монако. Затем вместе с семьей она перебралась в Испанию.

В начале этого года Елена Исинбаева прилетала в родной город Волгоград на похороны своего тренера, Евгения Трофимова. Он скончался 3 января 2025 года.