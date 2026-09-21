Ирина Салтыкова продала свои квартиры в Москве

Певица Ирина Салтыкова продала обе свои московские квартиры, выручив за них около 150 миллионов рублей, и теперь постоянно живет в собственном особняке на Рублевке .

Главный лот — квартира на Пречистенке площадью 114 квадратов. Именно там снимали сцены фильма «Брат-2» с Сергеем Бодровым, а сама Салтыкова сыграла в картине камео.

Это жилье певица купила еще в 1997 году, а сделка по продаже прошла в июне 2026-го. Стоимость объекта оценивают в 110 миллионов рублей.

Второй объект — двухкомнатная квартира площадью 72 квадрата в ЖК «Астра» в Можайском районе. Ее продали в августе примерно за 40 миллионов.

Новый собственник уже нашел жилью применение: выставил его в аренду за 150 тысяч рублей в месяц.

Теперь 60-летняя артистка живет в особняке на Рублевке площадью почти 440 квадратов с участком в 12 соток. Это не новый дом — в 2014 году она уже пыталась его продать за 7 миллионов долларов, но покупатель тогда не нашелся. Сейчас особняк оценивают примерно в 300 миллионов рублей.

Ирина Салтыкова — советская и российская эстрадная певица, актриса, предпринимательница и телеведущая. В конце 1980-х она стала солисткой группы «Мираж», заменив Наталью Ветлицкую, но прервала гастроли из-за болезни дочери.

Сольная карьера началась в 1994 году, а прорывом стал хит «Серые глаза» (1995), принесший ей «Золотой граммофон» и сделавший альбом бестселлером.

Помимо музыки, она снималась в кино, в том числе в камео в «Брате-2», и участвовала в телепроектах, включая шоу «Аватар» в 2025 году. В 2026-м певице исполнилось 60 лет.