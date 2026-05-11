Ирина Пинчук: «Не представляю, как рассчитывать на мужа»

Год назад экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук рассталась с Араем Чобаняном. Развод сопровождался скандалом: Ирина обнаружила, что супруг переписывался с другими девушками и обсуждал с друзьями их личные проблемы.

Расставание далось Ирине тяжело — ей потребовалось время, чтобы прийти в себя, и помощь психолога, чтобы проработать полученные травмы.

Сейчас Пинчук спокойно говорит о пережитом и даже благодарна негативному опыту, который помог ей сосредоточиться на собственном развитии.

По словам Ирины, она полностью отпустила человека, все обиды. И в целом, счастлива, потому что все сложилось именно так, а не иначе. Но, конечно, не потому что семья не сложилась.

Ирина Пинчук: «Я стала совсем другим человеком»

«Это боль для меня, ведь я всегда хотела полноценную семью. Но то, что произошло после, какую трансформацию прошла, — для меня это вау! - отметила Ирина Пинчук в YouTube-шоу «вМесте». - Я стала совсем другим человеком. Теперь четко знаю, что мне нужно, какую семью хочу, какого мужчину рядом с собой вижу, чего больше никогда не позволю, на что никогда не закрою глаза».

Ирина Пинчук: «Я у себя в голове и папа, и мама, и дочка, и главный человек в семье»

По словам Ирины Пинчук, это внутренняя трансформация ее радует, хоть она и сопровождалась болью.

Ирина не препятствует общению Арая с сыновьями — она не хочет, чтобы мальчики росли без отцовского внимания, как когда-то она сама. Однако без новых конфликтов не обходится.

Как признается Пинчук, она стала очень требовательной и к себе, и к бывшему супругу. И четко осознала, какими родителями они должны быть. А еще Ирина поняла одну важную вещь.

«Сейчас я самостоятельна. Положиться могу только на себя. Даже не представляю, каково это — рассчитывать на мужа. Мне неведомо то, как бывает, когда мужчина берет ответственность за семью, за тебя. У меня есть только я. Поэтому нужно ставить цели и идти к ним. Я у себя в голове и папа, и мама, и дочка, и главный человек в семье», — рассказала Ирина в YouTube-шоу «вМесте».

