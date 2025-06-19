Ирина Пинчук из "Дома-2" улетела на отдых в Дубай

Ирина Пинчук из проекта "Дом-2" не экономит на путешествиях. После отдыха на Мальдивах она решила провести июньские каникулы в Дубае. В одиночестве знаменитость улетела за границу. А сыновей оставила в Москве. Заботиться о мальчиках ей помогает бывший муж. Так Арай Чобанян заглаживает свою вину.

В ОАЭ Ирина встретилась с давними друзьями. От любой романтической подоплеки она отказывается. Пинчук еще не пришла в себя после измены мужа.

После того, как звезда реалити-шоу подала на развод. Ей стали приписывать новую связь. Но Ирина утверждает, что пока не готова к другим отношениям. "Вы, конечно, что-то сильно начали за меня радоваться. Но я пока в статусе свободна и наслаждаюсь этим", - заверила Пинчук.

Ирина не стала говорить, сколько времени она проведет на курорте. Не так давно она отдыхала на Мальдивах. Там Пинчук ходила в клубы и бары. На дискотеках знаменитость пыталась забыть о предательстве Арая. Ирина уличила его в интимной связи с другими девушками. С помощью хакеров она взломала переписки мужа. И убедилась, что тот ей изменяет.

На Мальдивы Пинчук летала вместе с подругой Татьяной Мусульбес. Когда-то Ирина прикрывала запретную связь звезды "Дома-2" с Романом Капаклы. Тот изменял жене Марине Африкантовой с Мусульбес. Влюбленных застигли в одной постели на вечеринке в загородном доме Пинчук. Измену Африкантова простить не смогла. Она развелась с Капаклы. А тот женился на Мусульбес, которая родила ему дочку Мию.