Ирина Круг заработает на одном концерте 12 млн рублей

Декабрь готовит настоящий подарок для преданных слушателей певицы Ирины Круг. Артистка представит масштабную концертную программу на сцене Государственного Кремлевского дворца — площадки, которая по праву считается одной из самых статусных в стране.

Выступление обещает стать значимым событием: билеты раскупаются активно, а география поклонников певицы выходит далеко за пределы одного региона. И это неудивительно: искренние песни Ирины о любви, разлуке и жизненных испытаниях давно нашли отклик в сердцах слушателей — ее творчество ценят за душевность и правдивость эмоций.

Стоимость билетов, по данным «Звездача», варьируется: минимальная цена — 2000 рублей, максимальная — 15 000 рублей. При стопроцентной заполняемости зала выручка от продажи билетов превысит 12 миллионов рублей. Творчество Ирины Круг — песни о любви и жизненных перипетиях, ставшие близкими многим слушателям, — по‑прежнему пользуется большим спросом. Теперь артистка собирает полные залы уже на одной из самых престижных концертных площадок страны.

Ирина и Михаил Круг познакомились в Челябинске. В 1999 году Михаил приехал в город с концертом и зашел в модное заведение, где тогда работала Ирина (она была официанткой). Сначала между ними завязалось рабочее общение, и только спустя примерно год между ними вспыхнули романтические чувства.

В 2001 году пара узаконила отношения. Есть забавная деталь: на самой церемонии и на домашнем торжестве молодожены были в спортивных костюмах. Вскоре после свадьбы, в мае 2002 года, у супругов родился общий сын Александр.

А летом того же года случилась трагедия, перевернувшая жизнь этой счастливой семьи. В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в дом певца в поселке Мамулино (под Тверью) проникли злоумышленники. Они планировали ограбление, но столкнулись с Михаилом — в результате он получил тяжелые огнестрельные ранения. Певец был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти: он скончался утром 1 июля.

После гибели мужа Ирина долго не думала о сцене. Друг Михаила Круга и автор многих его песен Владимир Бочаров предложил вдове спеть несколько композиций мужа. Сначала Ирина сопротивлялась: при жизни Михаил не видел ее певицей. Но в итоге она решилась — отчасти чтобы почтить память супруга. В этом ей помогли и другие друзья семьи, например, Вика Цыганова и ее муж Вадим.

В 2003 году Ирина впервые вышла на сцену, а в 2004-м выпустила дебютный альбом «Первая осень разлуки». Вскоре она получила премию «Шансон года». Со временем ее карьера развивалась отдельно от образа жены Михаила — Ирину стали воспринимать как самостоятельную артистку.

Сейчас шоу-бизнес покоряет и сын пары. Александр Круг часто выходит на сцену вместе с мамой. Не так давно молодой человек сыграл свадьбу со своей избранницей Ульяной. С девушкой сын Михаила Круга познакомился на программе Первого канала «Давай поженимся!».