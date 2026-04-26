Ирина Круг о свадьбе сына: «Я ему сказала: «Не морочь голову девчонкам»

Ирина Круг посетила 25-ю церемонию вручения премии «Шансон года», проходившую в Live Арене. На этот раз ее не сопровождал сын Александр, с которым она обычно выступает вместе.

Как сын Михаила Круга готовится к свадьбе

Как пояснила Ирина, он сейчас сосредоточен на подготовке к сольным концертам и мечтает написать песню, за которую сможет самостоятельно получить награду.

Кроме того, Александр активно готовится к собственной свадьбе. Торжество запланировано на конец мая.

Вдова Михаила Круга рассказала, что сын взял на себя все организационные вопросы и не советовался с ней по поводу подготовки. Ирина приняла решение быть лишь гостьей на празднике, не вмешиваясь в процесс.

Как Ирина Круг отнеслась к решению сына жениться

У невесты будет два свадебных наряда, а дресс-код мероприятия предполагает оттенки белого и голубого. Ирина подчеркнула, что полностью поддержала желание сына создать семью.

«Я ему говорю: не морочь голову, если в течение года мужчина не принимает решения — все, дальше все будет как есть. Не морочь голову девчонкам», — заверила певица в беседе с «АиФ".

Со своей будущей невестой Александр познакомился в шоу «Давай поженимся» на Первом канале в 2024 году. После эфира молодые люди начали встречаться. А уже в феврале 2025 года открыто заявили о своих отношениях.

