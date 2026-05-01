Ирина Горбачева впервые рассказала об опухоли: «Это судьба»

В откровенном интервью Иде Галич в шоу «Есть вопросики» на VK Видео она призналась, что живет в состоянии менопаузы уже 15 лет.

Ирина связывает проблемы со здоровьем с трагедией, произошедшей в детстве. Когда ей было восемь лет, умерла ее мама. По словам актрисы, сильнейший стресс привел к тому, что ее организм буквально остановился в развитии.

«Я очень долго, до четырнадцати лет, была плоская как доска, такое андрогинное существо, мальчик-девочка. И дальше уже надо было как-то понимать, что почему-то месячные не идут, не идут, не идут... Мы с бабушкой пришли к гинекологу, сделали обследование и поняли, что яичники не просвечиваются, просто их не видно», — поделилась артистка.

Позже врачи обнаружили опухоль — яичники были полностью поражены новообразованиями, сохранить их не представлялось возможным. В 14 лет Ирине провели операцию по удалению обоих яичников.

После хирургического вмешательства актриса проходила курс гормональной терапии. Благодаря лекарствам у нее появились вторичные половые признаки: она набрала вес, сформировались бедра и грудь почти четвертого размера. Однако в 23 года Ирина приняла решение отказаться от терапии — и не прогадала.

Как выяснилось позже, у Горбачевой есть генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям — так называемый «ген Джоли» (мутация BRCA1), который значительно повышает риск развития рака молочной железы и рака шейки матки. Отказ от гормонов, по всей видимости, спас ей жизнь, однако менопауза осталась с ней навсегда.

Долгие годы Ирина тяжело переживала невозможность родить собственного ребенка. Она признается, что чувствовала себя «сломанной, прокаженной или неполноценной».

«Я раньше думала, что только когда рожу, вот тогда стану женщиной. И это была установка извне: «Вот станешь матерью — вот тогда мы и поговорим», — рассказывает актриса.

Сегодня Горбачева называет эту ситуацию судьбой. Она прошла через работу с психологом и смогла принять себя — как женщину без физиологической возможности родить, но от этого не менее полноценную. Вокруг актрисы много детей: она заботится о племянниках и шестерых крестниках.

«Это судьба моя такая, это со мной так произошло, и что? Я не страдаю, я шесть раз крестная мама. Я реально добираю оттуда. Понятно, что это «не то», но ничего страшного. В этом нет для меня теперь какой-то реальной трагедии и беды», — отметила Горбачева.

Сейчас жизнь артистки сосредоточена на работе и семье — она живет вместе с 95-летней бабушкой, которая провожает ее на съемки и каждый вечер ждет возвращения домой.

Ирина Горбачева дважды была замужем, однако браки не принесли ей счастья, и уже три года она находится вне отношений.