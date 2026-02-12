Ирина Безрукова рассказала о своем состоянии: "Некоторые показатели были на грани"

Известная актриса Ирина Безрукова откровенно рассказала о своем текущем состоянии здоровья и методах восстановления после длительного стресса. Ее слова — важный сигнал для всех, кто регулярно сталкивается с эмоциональными перегрузками. Сейчас звезда находится в Таиланде на реабилитации.
Что рассказала Безрукова о своем здоровье
Ирина Безрукова призналась, что больше года работала на износ. Она практически не давала себе возможности отдохнуть. В результате, здоровье 60-летней Безруковой сильно пошатнулось.
"Я сделала чекап и поняла, что некоторые показатели были на грани — повышенные показатели кортизола", — призналась Ирина Безрукова.
Врачи, по словам актрисы, связали это с пережитым серьезным потрясением. Ирина честно признает: проживание сильных эмоций — неотъемлемая часть ее профессиональной деятельности.
Актриса сознательно отказывается от медикаментозных способов снятия напряжения.
"Я не снимаю напряжение алкоголем, таблетками или транквилизаторами, я за натуральные методы", — добавила Ирина Безрукова.
Где сейчас находится Ирина Безрукова
Восстанавливать силы и обретать душевное равновесие Ирина Безрукова отправилась в Таиланд. Здесь она проводит время на берегу океана, много спит, гуляет, ест натуральную пищу, фрукты и овощи. Она призналась, что отпуск ей нужен, чтобы восстановить истощенные силы.
В личном блоге Ирина Безрукова делится снимками с отдыха. Поклонники находят, что на них она невероятно хороша.
Трагедия в жизни Ирины Безруковой
Ирина Безрукова пережила страшную трагедию. В марте 2015 года скоропостижно скончался единственный сын актрисы от брака с Игорем Ливановым. Андрею Ливанову было всего 25 лет, когда его не стало.
Молодой человек упал в ванной и скончался. Причиной его ухода стала сердечная недостаточность. Андрей Ливанов, плюс ко всему, страдал сахарным диабетом.
Ирина Безрукова после трагедии нашла в себе силы жить дальше. Она написала автобиографическую книгу "Жить дальше", в которой поделилась своей болью. И рассказала, как сумела вернуть себя к жизни.
