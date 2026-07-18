«Иракли вам все объяснит»: любовница Пирцхалавы отреагировала на его предложение бывшей жене

Жизнь порой преподносит сюрпризы, и для модели Екатерины Лукьяновой недавние новости стали одним из таких поворотов. Она узнала, что ее возлюбленный, музыкант Ираклий Пирцхалава планирует связать себя узами брака с бывшей женой — Еленой Гребенщиковой, матерью двоих его сыновей.

Напомним, что Ираклий возобновил отношения с Еленой и публично сделал ей предложение в рамках телешоу «Ставка на любовь». На эту громкую новость Екатерина отреагировала без бурных эмоций. Ее ответ получился лаконичным, но оставил пространство для догадок.

«Разговаривать я пока с этим человеком не хочу по своим причинам… Я вижу ваши сообщения по поводу его предложения на шоу „Ставка на любовь“. Думаю, что Иракли вам все объяснит вместе с Еленой. Подождите немного», — загадочно прокомментировала модель.

Лукьянова таким образом как бы дала понять, что не готова отказаться от отношений с Ираклием Пирцхалавой, который на двадцать с лишним лет старше нее.

Напомним, Екатерина Лукьянова недавно утверждала, что ждет ребенка от Ираклия. Но, как выяснилось, беременности модели существовала только в ее воображении.

Анализ крови, который Екатерина сдавала 15 июля в престижной московской клинике, показал, что уровень ХГЧ соответствует норме для небеременной женщины. Получается, модель лгала о том, что ждет ребенка от Ираклия Пирцхалавы. Сама Лукьянова намекала в соцсетях на потерю ребенка, публикуя больничные кадры и предлагая подробности в платном канале за 990 рублей. Напомним, что роман с артистом, по ее словам, завязался 1 июня, а уже через неделю они улетели за границу. Однако, когда модель увидела кадры, где Пирцхалава целуется с другой, она решила расстаться.