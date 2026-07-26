Иракли Пирцхалава о причине развода с Еленой Гребенщиковой: «Я хочу детей»

Артист признался, что главным камнем преткновения в их отношениях стал вопрос о рождении детей.

«Я хочу детей. Я бы был самый счастливый грузин, если бы она хотела мне рожать. Но она считает, что нет», — заявил Иракли в беседе с журналистами.

При этом на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово» пара появилась вместе. Однако Елена осталась в номере отеля и не вышла к представителям прессы, оставив все комментарии бывшему супругу.

Напомним, что в конце июня 2026 года Иракли Пирцхалава и Елена Гребенщикова объявили о расставании. Информацию об этом артист подтвердил в своих социальных сетях, отметив, что они расстались уже полгода назад, но сохранили теплые дружеские отношения.

В начале июля певец называл причиной развода постоянные разъезды и нехватку времени, которое они могли бы проводить вдвоем. Однако заявление о детях стало первым публичным объяснением такого рода.

Певец Иракли Пирцхалава и его бывшая супруга Елена Гребенщикова приняли участие во втором сезоне популярного реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!».

Их появление в проекте стало попыткой воссоединиться спустя 12 лет после развода. Финал шоу получился по-настоящему трогательным: Иракли на глазах у всей страны вновь сделал Елене предложение, и она ответила согласием, что стало одной из самых ярких сцен сезона.

Однако, как выяснилось позже, красивая развязка на экране не совпала с реальностью. Сами съемки завершились еще полгода назад, и вернувшись в Москву, пара попыталась построить отношения заново, но в итоге приняла окончательное решение расстаться.

По условиям контракта они не могли раскрыть правду о разрыве до выхода финальной серии в эфир, поэтому сохраняли тайну несколько месяцев. Они подчеркнули, что продолжают оставаться семьей и командой ради двоих общих сыновей, хотя их романтическая история завершилась.