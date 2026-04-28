Иосиф Пригожин опроверг слухи о разводе пасынка Арсения Шульгина

По словам продюсера Иосифа Пригожина, в отношениях Арсения и его супруги Лианы царит полная гармония. Сам Шульгин, как отмечает Пригожин, отличается воспитанностью и выдержанностью.

«Мы вместе отпраздновали позавчера годик ребенку... Они живут прекрасно, у них прекрасные отношения. У Арсения все хорошо. Это чушь собачья... Он воспитанный мальчик, он даже голос не повышает на жену, он супервоспитанный, выдержанный», — заявил Пригожин в беседе с aif.ru.

В настоящее время Арсений Шульгин вместе с женой находится в Дубае. По информации продюсера, поездка связана с работой, а не с желанием супругов жить раздельно.

Пригожин подчеркнул, что никогда не вмешивался в жизнь пасынка. Арсений, по словам продюсера, живет самостоятельно и сам принимает все решения. Возникающие в предпринимательской деятельности Шульгина вопросы решаются исключительно в правовом поле — через юристов и официальные процедуры.

Продюсер добавил, что родственники предпочитают не вмешиваться в дела взрослых детей, предоставляя им полную свободу в выборе жизненного пути.

Арсений Шульгин — младший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. В 2020 году он женился на Лиане Волковой. У пары двое детей: дочь Селин родилась 1 января 2021 года, а сын Мирон появился на свет 23 апреля 2025 года. Именно день рождения Мирона, по словам Пригожина, семья отмечала незадолго до появления слухов о разводе.

Ранее, летом 2025 года, Пригожин уже опровергал информацию о возможных проблемах в браке Шульгиных. Тогда в интернете появлялись сообщения о том, что Лиана якобы получила травмы от мужа. Продюсер объяснил случившееся бытовым инцидентом: девушка упала со стула, поправляя шторы.