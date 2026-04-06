Иосиф Пригожин о трагедии в Дагестане: "Я готов быть каплей в море помощи своим землякам"

В разговоре с Teleprogramma.org продюсер Иосиф Пригожин поделился своими переживаниями и рассказал, как намерен помогать пострадавшим.

"Я готов, если будет какой-то фонд или реальная организация, или адресная помощь. Конечно, это капля в море из того, что нужно для Дагестана, но я готов быть этой каплей, чтобы помочь своим землякам чем угодно", — заявил Пригожин.

Продюсер также высказал мнение о причинах масштабных разрушений. По его словам, беда не обошла республику стороной не только из-за природных факторов.

"Каждый регион должен сопровождаться мощными руководителями. Дагестан, на мой взгляд, — не совсем про это", — отметил он.

В качестве положительного примера Пригожин привел Чечню. Он напомнил, республику удалось восстановить в короткие сроки благодаря дисциплине.

Продюсер также выразил обеспокоенность тем, что общество, по его наблюдениям, перестало сопереживать чужому горю. Он вспомнил, как в советское время, когда произошло землетрясение в Армении, вся страна откликнулась на беду. Сейчас же, по его словам, сочувствия в соцсетях практически не видно.

"Мне кажется, что мы перестали чувствовать людей, перестали ощущать чужие проблемы. Мы просто живем в каком-то своем коконе, каждый на своей волне. Сегодня все — бизнесмены, спортсмены, деятели культуры — должны принять активное участие в спасении граждан, а виновные, если таковые имеются, должны быть наказаны", — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что испытывает такую же боль, как и те, кто потерял все.

"У меня прямо душа за это болит, я очень сильно переживаю", — признался он.

Напомним, в результате проливных дождей и прорыва дамбы в Дагестане оказались подтоплены тысячи домов. Стихия унесла жизни нескольких человек, в том числе беременной женщины и подростка.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшим требуется помощь — от продуктов и воды до одежды и медикаментов. Многие жители остались без крыши над головой.м