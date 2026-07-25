«Инсульт, реанимация, не спасли»: умер 43-летний актер и режиссер Василий Заржецкий

О кончине Василия Заржецкого сообщили в сообществе «Последнее испытание», посвященном одноименному мюзиклу, который он поставил в Санкт‑Петербурге. Трагедия случилась внезапно: причиной стал инсульт, режиссер попал в реанимацию, но врачи не смогли его спасти.

«Не стало нашего режиссера и друга Василия Заржецкого. Инсульт, реанимация. Не спасли. Вся наша команда скорбит об этой внезапной и трагической утрате», — говорится в некрологе.

Глубоко потрясена случившимся звезда мюзиклов, лауреат премии «Золотая маска» Евдокия Малевская. Актриса поделилась совместным фото с режиссером и написала искренние слова памяти.

«Василий Заржецкий. Сегодня его не стало. Человек с большим и раненым сердцем. Человек добрый и отзывчивый. Честный и прямой. Один из любимых мной режиссеров. Талантливый и профессиональный. Спасибо за совместную работу над „Последним испытанием“ и „Идиотом“, спасибо за доверие и труд! Нам всегда было о чем поговорить, и о чем помолчать… Понимали друг друга с полувздоха…» — написала Малевская.

Путь в искусстве: от филологии к театральной режиссуре

Василий Заржецкий родился 26 октября 1981 года в Воркуте. Его путь к сцене был нетипичным: сначала он получил классическое гуманитарное образование. В 2003 году окончил филологический факультет МПГУ по специальности «учитель русского языка и литературы», а в 2006‑м завершил обучение в аспирантуре, став кандидатом филологических наук. Позже он выбрал творческую стезю и окончил СПбГАТИ по специальности «режиссура музыкального и драматического театра».

С 2010 года Заржецкий работал в Санкт‑Петербургском государственном театре «Зазеркалье» и активно сотрудничал с театрами по всей России, пробуя себя в разных жанрах.

Яркие постановки в разных городах

Творческое наследие режиссера охватывает множество спектаклей в разных уголках страны. В севастопольском ТЮЗе он поставил «Золушку», «Идиота», «Обломова» и необычную формулу «2 х Пушкин = Выстрел + Барышня‑крестьянка». В Новосибирском музыкальном театре зрители увидели его «Бесприданницу», мюзикл «Я — Эдмон Дантес. Монте‑Кристо» и музыкальную сказку «Кошка, которая гуляла сама по себе».