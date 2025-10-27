Инстасамка отказалась идти по стопам Ивлеевой: "Святую я играть не буду"

Певица Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, прошлась по Анастасии Ивлеевой. Инстасамка сейчас готовится к смене имиджа, имени и репертуара. Но брать пример с Ивлеевой, которая тоже круто изменила свою жизнь, Дарья не хочет категорически.

Что сказала Инстасамка про Ивлееву

Инстасамка дала понять, что не верит в искренность Анастасии Ивлеевой, которая меняется под влиянием обрушившихся на нее обстоятельств. По мнению Инстасамки, Ивлеева слегка перебарщивает в своем стремлении выглядеть правильно. Одевается слишком скромно. Вместо светских выходов жизнь в деревне.

Последует ли примеру Ивлеевой Дарья? Зотеева озвучила это во время интервью Ксении Собчак для ее шоу 'Осторожно: Собчак'.

"С Инстасамкой такого точно не произойдет, святую я играть не буду", — заявила Инстасамка Собчак.

Инстасамка призналась, что Ивлеева ей всегда нравилась. Ее харизма, эпатаж, талант. Но все изменилось после 'голой' вечеринки 2023 года.