Инстасамка отказалась идти по стопам Ивлеевой: "Святую я играть не буду"

Певица Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, прошлась по Анастасии Ивлеевой. Инстасамка сейчас готовится к смене имиджа, имени и репертуара. Но брать пример с Ивлеевой, которая тоже круто изменила свою жизнь, Дарья не хочет категорически.
Что сказала Инстасамка про Ивлееву
Инстасамка дала понять, что не верит в искренность Анастасии Ивлеевой, которая меняется под влиянием обрушившихся на нее обстоятельств. По мнению Инстасамки, Ивлеева слегка перебарщивает в своем стремлении выглядеть правильно. Одевается слишком скромно. Вместо светских выходов жизнь в деревне.
Последует ли примеру Ивлеевой Дарья? Зотеева озвучила это во время интервью Ксении Собчак для ее шоу 'Осторожно: Собчак'.
"С Инстасамкой такого точно не произойдет, святую я играть не буду", — заявила Инстасамка Собчак.
Инстасамка призналась, что Ивлеева ей всегда нравилась. Ее харизма, эпатаж, талант. Но все изменилось после 'голой' вечеринки 2023 года.
"Настя была для меня огромным примером, как делать не нужно", — призналась Инстасамка.
Почему Инстасамка плакала у Собчак
Во время интервью Ксении Собчак Инстасамка раскаялась в своем поведении. Она признала, что ее образ жизни, манеры и тексты песен ужасны. Инстасамка даже заплакала, говоря об этом. Теперь она намерена вступить на путь истинный.
Что случилось с Ивлеевой после вечеринки
После скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой последовали отмены. Артисты, принявшие участие в ней, были наказаны. Их выступления снимали с эфиров, отменяли концерты.
Сильнее всех пострадала сама организаторша. От Насти Ивлеевой отвернулись все знакомые в Москве. Она лишилась рекламных контрактов, эфиров, съемок.
Некоторое время назад Ивлеева во второй раз вышла замуж. Сейчас она снимает шоу о жизни в деревне. И путешествует вместе с мужем.
