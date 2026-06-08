Иноагент Макаревич* с семьей попал под ракетный обстрел Ирана

Жилище 72-летнего рок-музыканта и его супруги Эйнат Кляйн находится в деревне Керем Махараль, недалеко от Хайфы. По данным источника, в результате попадания ракеты пострадал дом — осколками посекло стены и разбило стекла. Сад вокруг дома оказался усеян металлическими обломками.

Сам Макаревич ранее рассказывал, что их дом расположен на краю заповедника, в 20 минутах езды от Хайфы. Прицельных ударов по их району не наносят, однако осколки и обломки снарядов долетают регулярно.

Макаревич с семьей находится в зоне боевых действий с 28 февраля, когда началось обострение конфликта между Израилем и Ираном. Музыкант признавался, что каждую ночь они с женой и маленьким сыном Эйтаном спускаются в убежище во время сирен.

«Это довольно противно. Но мы привыкли, включая сына. Проснулся, спустился в убежище, подождал там 15 минут, вернулся обратно в койку... Удовольствия мало, потому что совершенно непонятно, где это бабахнет. Может, далеко, а может, над твоей головой», — делился артист в мартовском интервью.

Из-за военных действий музыканту пришлось отменить и перенести ряд выступлений. Концерт на Кипре, который должен был состояться 3 марта, перенесен на ноябрь. Сорвались и другие зарубежные поездки.

Макаревич также рассказывал, что вынужденное безделье вгоняет его в депрессию. Он планировал записывать сольный альбом, но студия, которой он пользовался, теперь занята под бомбоубежище.

Несмотря на опасности, Макаревич заявлял, что не намерен возвращаться в Россию.

«Я сделал свой выбор, я оттуда уехал. Я не собираюсь туда возвращаться», — говорил он в интервью.

Андрей Макаревич включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.