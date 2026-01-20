Ингеборга Дапкунайте: как актриса увела чужого мужа и стала мамой в 53

Начало: литовская девчонка, покорившая Москву

Ингеборга родилась в Вильнюсе в семье дипломата, и актерская жилка проявилась у нее рано — еще ребенком она выходила на сцену театра оперы и балета благодаря бабушке-администратору. Судьба привела ее в Москву, где она быстро стала звездой.

Роль в "Интердевочке", работа с Михалковым в "Утомленных солнцем" и даже голливудская "Миссия невыполнима" — казалось, ее карьера в России была идеальной. Она получила благодарность от президента, вела шоу на ТВ и помогала хосписам.

Личная драма: как она увела мужа у другой женщины

Но за кулисами славы кипели свои страсти. Самая громкая история связана с ее третьим браком. В 50 лет Ингеборга вышла замуж за 38-летнего адвоката и ресторатора Дмитрия Ямпольского. Проблема была в том, что на момент их знакомства Дмитрий был женат на другой женщине — актрисе Олесе Поташинской.

Сама Олеся позже откровенно рассказывала о своем семилетнем браке: как муж пел ей серенады под окном и приезжал на другой конец света.

"Но мужчинам часто хочется разнообразия… Он ушел к Дапкунайте", — с горечью признавалась она.

Брак Ингеборги и Дмитрия продлился около пяти лет и закончился тихим, но скандальным разводом.

Главная тайна: рождение сына в 53 года

Еще одна загадка в жизни актрисы — материнство. В 2017 году, когда Ингеборге было уже 53 года, стало известно, что у нее родился сын Алекс. Актриса долго скрывала эту новость и никогда не назвала публично имя отца ребенка.

В обществе сразу поползли слухи: кто-то считал отцом бывшего мужа Ямпольского, другие предполагали, что она воспользовалась услугами суррогатной матери или ЭКО. Сама Дапкунайте на все догадки отвечала молчанием, лишь признаваясь, что сын полностью изменил ее жизнь.

Разрыв с Россией: отъезд и спорные слова

Переломный момент наступил в 2022 году. После февраля актриса, имеющая литовские корни, приняла решение уехать. Она перебралась в Брюссель, объяснив это желанием быть ближе к семье (ее мама и сестра живут в Европе).