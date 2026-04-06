"Инфекция съела мягкую ткань бедра": врачебная халатность лишила Наталью Фатееву возможности ходить

Наталья Фатеева редко общается с прессой и не появляется на публике. В недавнем интервью 91-летняя актриса впервые так откровенно рассказала о причине своего тяжелого состояния.

Фатеева не скрывает горечи и винит в случившемся конкретных людей — врачей, которые, по ее словам, проявили халатность.

"Благодаря нашей медицине я хожу на двух костылях. Какая может поездка быть? Два врача в свое время — один и второй — так относились ко мне, что я имею теперь костыли на всю оставшуюся жизнь", — посетовала актриса.

Она пояснила, что речь идет уже не о временных трудностях. Инфекция, возникшая после медицинских манипуляций, разрушила мягкие ткани.

"Я никогда не смогу ходить без костылей. Это невозможно исправить. Потому что инфекция, которую мне выращивали вместо того, чтобы вовремя ее убрать, съела мягкую ткань моего бедра. Теперь у меня нет опоры для левой ноги. Поэтому я, к сожалению, вынуждена ходить только на костылях", — разоткровенничалась звезда советского кино.

При таком состоянии ни о какой творческой деятельности речи быть не может, хотя предложения сниматься поступают до сих пор. Фатеева решила раз и навсегда поставить точку в разговорах о возвращении на экран.

"Вы меня больше не увидите! Зачем? Всему свое время. Ни в коем случае вы меня не увидите. Я вам не покажусь ни за что на свете", — заявила актриса.

По ее словам, несколько лет назад она уже отказалась от предложения Ренаты Литвиновой, которая приглашала ее в свой проект. Причина та же — тяжелый быт и невозможность совмещать работу с домашними проблемами.

История с сиделкой-уголовницей

Год назад имя Фатеевой снова попало в заголовки, но уже по другой причине. Актриса была вынуждена обратиться к Андрею Малахову за помощью. Сиделка из Узбекистана, которую прислали через фонд помощи ветеранам сцены, доставила артистке немало хлопот.

"Моя последняя сиделка — настоящая уголовница. Я такой в жизни не видела, и даже в кино. У нее было жуткое выражение лица, она готова была меня убить", — делилась Фатеева.

Женщина, которую наняли ухаживать за пожилой актрисой, по словам Фатеевой, воровала вещи из дома и даже присвоила 40 тысяч рублей с банковской карты. После скандала сиделка уехала в Узбекистан. Фонд, который ее прислал, от ответственности отказался.

Легенда советского кино

Наталья Фатеева родилась 23 декабря 1934 года в Харькове. В 1955 году она дебютировала в кино, а настоящую славу ей принесла роль дрессировщицы Зои в культовой комедии "Три плюс два".

В фильмографии актрисы более 70 картин, среди которых "Джентльмены удачи", "Розыгрыш", "Место встречи изменить нельзя". В 1980 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.