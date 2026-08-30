Илья Авербух опроверг слухи о беременности Лизы Арзамасовой

В беседе с журналистами фигурист Илья Авербух заявил, что слухи не соответствуют действительности.

«Нет, точно, 100% нет!» — заверил спортсмен.

Ранее в ряде Telegram-каналов и интернет-изданий появилась информация о том, что 29-летняя актриса находится в интересном положении и пара готовится к пополнению в семействе. Однако сам Авербух поспешил развеять эти догадки.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в 2020 году. Их разница в возрасте составляет 23 года — фигуристу 51 год, актрисе 29 лет.

В 2021 году у пары родился сын Лев, а в 2023 году — дочь Тея. Сейчас супруги воспитывают двоих детей и, как следует из комментария Авербуха, пока не планируют третьего.

Сама актриса недавно вернулась к работе после декрета и занята в новых проектах, поэтому слухи о новой беременности оказались преждевременными.