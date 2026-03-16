"Их пожалеть надо": Роза Сябитова объяснила, почему женщины превратились в клонов

Роза Сябитова сразу расставила точки над i: винить девушек в погоне за модной внешностью неправильно. На самом деле они просто жертвы обстоятельств и единых стандартов индустрии красоты.

"Мне кажется, тюнинг не от этих невест зависит, а от косметологии и пластических хирургов. Врачи делают, что модно сейчас. То есть под один шаблон подгоняют", — заявила она Teleprogramma.org.

По словам телеведущей, в косметологии все поставлено на поток. Губы, скулы, носы — все лепят по единой методике, как в школе учат детей лепить поделки из пластилина.

"Посмотрите, косметологические клиники — губы все под одну гребенку делаются. Понятно, что в итоге получается одинаково", — объяснила Сябитова.

"Нет хирургов, которые творят — есть материал и технология"

Роза уверена: индустрия красоты работает на потоке, а не на индивидуальном подходе. Пациенты получают то, что есть в наличии, а не то, что подходит именно им.

"Пластический хирург, даже человек, который не имеет отношения к медицине, простой обыватель, приходит к хирургу, например, на маммопластику. У него есть определенные импланты одного размера, одной фактуры. И всем вставляют одно и то же. Нет такого пластического хирурга, который сидит и творит. Какой материал имеет, из такого материала и делает. А материал для нового — он одинаковый. Что на глаза, что на губы, что на нос", — подчеркнула сваха.

Она добавила, что природа создает людей разными — с горбинками, без, с особенностями. А вмешательство специалистов все это нивелирует, подгоняя под единый стандарт.

"Что сделали, то и получили"

Сябитова считает, что обсуждать внешность жен футболистов и других знаменитостей бессмысленно — они лишь результат работы врачей, которые действуют в рамках модного тренда.

"Футболистам, мне кажется, ну, чего сделали, то и получили. Чего ж теперь говорить-то, понимаете? Обратно-то эту историю не вернешь. Поэтому какая жена пришла после клиники пластической, то и любима. Их больше пожалеть надо, чем думать, что они там сами задают какой-то тренд. Совершенно нет. Ну, все достаточно банально и просто", — резюмировала Роза.

Напомним, недавно актриса Яна Поплавская разразилась гневным постом после посещения светского мероприятия. Она призналась, что испытала настоящий шок от внешности жен футболистов.

По словам артистки, все они выглядят как под копирку — одинаковые губы, одинаковые носы, одинаковые скулы. Поплавская назвала это "инкубаторскими" лицами и призвала женщин не терять свою индивидуальность в погоне за модой.