«Их мама переехала в Петербург»: Валерий Баринов рассказал, что его сын в одиночку воспитывает двух дочерей

Валерий Баринов — актер с внушительной фильмографией и не менее внушительной семейной историей. Несмотря на солидный возраст, он не сбавляет темпа: продолжает активно сниматься и с большой теплотой относится к близким. А семья у артиста большая, хоть и, как он сам с юмором замечает, «мужиков-то всего два».

Сын Валерия Александровича, Егор Баринов, пошел по стопам отца и тоже стал актером. Сейчас он в одиночку воспитывает двух дочерей: 18‑летнюю Полину и 11‑летнюю Машу.

«Их мама переехала в Петербург. С ней живет старшая дочь. Они общаются друг с другом…», — уточнил Валерий Баринов.

Недавно Егор купил новую квартиру — специально, чтобы у каждой из девочек была своя комната.