«Их мама переехала в Петербург»: Валерий Баринов рассказал, что его сын в одиночку воспитывает двух дочерей

Валерий Баринов — актер с внушительной фильмографией и не менее внушительной семейной историей. Несмотря на солидный возраст, он не сбавляет темпа: продолжает активно сниматься и с большой теплотой относится к близким. А семья у артиста большая, хоть и, как он сам с юмором замечает, «мужиков-то всего два».
Сын Валерия Александровича, Егор Баринов, пошел по стопам отца и тоже стал актером. Сейчас он в одиночку воспитывает двух дочерей: 18‑летнюю Полину и 11‑летнюю Машу.
«Их мама переехала в Петербург. С ней живет старшая дочь. Они общаются друг с другом…», — уточнил Валерий Баринов.
Недавно Егор купил новую квартиру — специально, чтобы у каждой из девочек была своя комната.
Егор Баринов. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Артист с особой заботой относится к родным и даже превратил поздравление с днем рождения в семейную традицию.
«Внучкам, дочери и сыну на каждый день рождения дарю столько денег, сколько им лет. Говорю словами песни: „Мои года — мое богатство“.
Если дни рождения девочек обходятся недорого, то сыну исполнилось 50 лет, значит, надо выложить 50 тысяч», — цитирует Баринова «Мир новостей».
С младшей внучкой Машей Баринов недавно посмотрел несколько современных экранизаций любимых историй: новую часть «Чебурашки», «Конька‑горбунка» и «Простоквашино». Но впечатления от новинок оказались скорее разочаровывающими.
«Когда мне сказали, что „Чебурашка“ побил все рекорды, я пришел в недоумение. Артисты хорошие, но результат — плачевный. На „Конька‑горбунка“ пошёл ради Антона Шагина, который мне нравится как артист, и разочаровался», — с грустью признается актер.
Особенно резко Баринов высказывается о планах на новые интерпретации классики. Так, идти на нового «Царя Салтана» Сарика Андреасяна он отказывается наотрез.
«Я не поддамся на уговоры внучек, не пойду… Обидно, что так издеваются над замечательными сказками. Причем эти горе‑режиссеры тратят государственные деньги на бездарные экранизации!» — сокрушается артист.
В этом сочетании — щедрой заботы о семье и бескомпромиссного отношения к ремеслу — и раскрывается характер Валерия Баринова: человек, который ценит традиции, любит близких и не готов мириться с тем, что, по его мнению, портит настоящее искусство.
А вы как считаете, мужчины, которые воспитывают детей без мам, достойны восхищения или полагаете, что ничего такого они не делают? Поделитесь в комментариях.