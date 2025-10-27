Игорь Бутман сделал признание о жене, которая в два раза моложе него: "Она меня сейчас особенно оберегает"

Известный саксофонист Игорь Бутман сделал признание о жизни с молодой женой Анной Львовой. Он рассказал, что многое сейчас зависит от ее решений. Неужели 32-летняя супруга теперь всем заправляет?

Игорь Бутман и его признание о жене

Известному саксофонисту Игорю Бутману 27 октября исполнилось 64 года. Музыкант признался, что заранее не знал, как будет праздновать эту дату. Мол, все за него решает жена.

"Моя супруга будет все решать, я от нее завишу. Она меня сейчас особенно оберегает, чтобы я меньше работал", — поделился Игорь Бутман с MK.RU.

Подарки жены Бутмана

Игорь Бутман рассказал, что Анна очень внимательна к нему. И всегда в день рождения радует его какими-то особенными подарками. Анна умеет удивлять своего пожилого супруга.

Зная о страсти мужа к оружию, Анна однажды преподнесла ему запонки в виде пистолетов. Игорь Бутман растаял от такого подарка жены.

"Это было так мило! И неожиданно… Я тогда смеялся от удовольствия долго!" — рассказал счастливый Бутман.

На ком женат Игорь Бутман?

Игорь Бутман женат на журналистке и уроженке Челябинска Анне Львовой, которая в два раза моложе него. Пара сыграла свадьбу 1 апреля 2022 года. С этим событием Бутмана и его жену публично поздравляла певица Лариса Долина.

Долина рассказала, как Бутман познакомил его с Анной в своем клубе на Таганке. Он признался Долиной, что влюблен и хочет жениться.

О романе саксофониста с юной девушкой стало известно в 2020 году. Спустя год после знакомства Бутман сделал предложение свое возлюбленной. Та его приняла. Анна стала четвертой женой Игоря Бутмана.

