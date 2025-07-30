Ида Галич родила дочку: "Мое сердце стало еще больше"

Ида Галич рассказала поклонникам о прибавлении в семье в своем микроблоге. Малышка родилась на 39-й неделе. Будучи беременной, Ида пересекла экватор, изучала Антарктиду, провела множество мероприятий.

Галич заявила, что дочка выбрала наилучший момент, чтобы появиться на свет. Схватки у Иды начались, когда она была на экскурсии в музее-усадьбе. Новоиспеченная мамочка подметила, она не понимает, как же они раньше жили без такой славной малышки.

"Мое сердце стало еще больше, а любовь действительно приумножилась", — поделилась Галич.

35-летняя Ида рассказала о своей беременности в январе. На Неделе моды в Париже она показала свой животик. Тогда же поклонники заподозрили, что блогер ждет второго ребенка.

Это беременность стала для Галич долгожданной. Отец дочки Иды — бизнесмен Олег Ледвич. Они начали встречаться еще два года назад. Но блогер скрывала свой роман от фанатов. Только прошлой весной она показала возлюбленного публике. А в январе они объявили о помолвке.

У Иды также есть сын Леон от бывшего мужа Алана Басиева. Мальчику пять лет. С экс-мужем Ида развелась еще четыре года назад. Инициатором расставания якобы стал сам Басиев.