Ида Галич публично поддержала Самойлову: «Оксана, ты ни в чем не виновата»

Блогер Ида Галич опубликовала эмоциональный пост, в котором призналась, что не может остаться в стороне. По ее словам, она представляет, насколько тяжело Оксане далось решение о разводе после стольких лет брака.

«Я стою за Оксану. Я могу только представить, как тяжело и больно осознавать, что 17 лет остались позади и что спасти мечту о семье уже не получится. Оксана, ты сделала все, что могла, и ты ни в чем не виновата! И все, что ты делаешь сейчас — это защита себя и детей», — написала Галич.

Напомним, что Оксана Самойлова и Джиган развелись в апреле 2026 года после 13 лет брака. В ночь с 3 на 4 июля в их подмосковном доме произошел инцидент со стрельбой.

По данным Mash, рэпер устроил стрельбу и удерживал персонал, пока дети прятались в шкафах и туалете. Старшая дочь Ариела писала матери в Милан, умоляя вызвать помощь.

После случившегося Самойлова подала иск об ограничении родительских прав бывшего мужа. В интервью у Собчак она призналась, что перестрелка в исполнении Джигана произошла не впервые — подобное уже случалось в 2023 году в Израиле. Тогда она решила дать мужу шанс, но теперь жалеет об этом: