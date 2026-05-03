Ида Галич отметила 36-летие в леопардовом полушубке и с волосами цвета бургунди

3 мая отмечает свой день рождения блогер и актриса Ида Галич. Сегодня ей исполнилось 36 лет. По случаю дня рождения ведущая программы «Есть вопросики» опубликовала кадры новой фотосессии.

На снимках Ида предстала в ярком образе: волосы цвета бургунди, облегающее платье в тон и накинутый сверху полушубок с леопардовым принтом. Именинница с удовольствием позировала фотографу.

Ида Галич – себе: «Я очень горжусь тобой, девочка»

В этот день блогер, как это принято говорить у психологов, обратилась к своему внутреннему ребенку.

«Встречаю свой тридцать шестой день рождения интересно. Я очень горжусь тобой, девочка. Дальше больше", — написала Ида в соцсетях.

Блогера и актрису сериала «Первый номер» поздравила и ее давняя подруга, бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Долматова. Она написала, что любит Иду и гордится ею. Айза пожелала Иде Галич спокойствия и всех благ.

