И все-таки успела: Лерчек появилась на дне рождения сына

Сейчас Чекалина проходит тяжелое лечение от рака желудка на поздней стадии. Еще недавно она находилась в больнице. И Луис Сквиччиарини делился кадрами того, как его возлюбленная проходит курс химиотерапии.

В недавнем интервью Луис признавался, что его любимой женщине очень плохо. Валерия потеряла аппетит и практически не в состоянии передвигаться самостоятельно.

Тем трогательнее увиденное на фото: на снимке она стоит вместе со всеми, обнимая детей. В кругу близких Чекалина выглядит по-настоящему счастливой.

