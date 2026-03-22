И все-таки успела: Лерчек появилась на дне рождения сына

21 марта свой четвертый день рождения отпраздновал сын Лерчек Лев. Торжество для самого близкого круга подготовила Анна —супруга брата отца мальчика Артема Чекалина.
Как сын Лерчек отпраздновал день рождения
Комната мальчугана была украшена воздушными шарами и стилизована под пиратскую бухту. На опубликованных в соцсетях фотографиях Лев вместе с аниматором в пиратской шляпе и другими гостями радостно улыбается на фоне яркого праздничного оформления.
Как Лерчек приехала к ребенку
Сначала в Сети распространялась информация, что Лерчек не будет на празднике. Что торжество для ее сына организовали родные Валерии и Артема Чекалиных. Но Валерия все-таки успела приехать к ребенку.
Лерчек в кругу семьи.
Сейчас Чекалина проходит тяжелое лечение от рака желудка на поздней стадии. Еще недавно она находилась в больнице. И Луис Сквиччиарини делился кадрами того, как его возлюбленная проходит курс химиотерапии.
В недавнем интервью Луис признавался, что его любимой женщине очень плохо. Валерия потеряла аппетит и практически не в состоянии передвигаться самостоятельно.
Тем трогательнее увиденное на фото: на снимке она стоит вместе со всеми, обнимая детей. В кругу близких Чекалина выглядит по-настоящему счастливой.
