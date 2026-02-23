"Грязная движуха": Бородина подтвердила, что Сердюков сбежал со съемок шоу

По информации СМИ, партнер телеведущей сбежал, узнав, что на площадке придется работать с ее бывшим мужем Курбаном Омаровым. Бородина не стала молчать и расставила все точки.

Что случилось на самом деле

В начале февраля журналисты сообщили, что Сердюков отказался от участия в шоу. Бородина подтвердила: да, муж уехал. Но не сбежал, а предупредил организаторов заранее и покинул съемки за свой счет. Его решение никак не повлияло на процесс.

Телеведущая обвинила телеканал в попытке "грязно похайповать на ее фамилии".

По ее словам, супруг поступил правильно, отказавшись участвовать в сомнительной авантюре.

"Так поступает семья", — подчеркнула она.

Семья важнее хайпа

Бородина объяснила свою позицию четко и без лишних эмоций.

"Семья не только защищает свои границы, но и воспитывает чувство ответственности и понимание, что уважение важнее эпатажа! Именно поэтому настоящая семья отказывается от грязного хайпа. Для нас важнее честь и спокойствие, чем сиюминутная слава!"

По словам телеведущей, после инцидента с парой связывалась Тина Канделаки. Она уверяла, что не была в курсе происходящего. Бородина предположила, что идея устроить скандал пришла в голову кому-то из продакшна.

"Снимает не только один продакшн, их много — и кому что там в голову придет, сложно угадать! Поняли, что я отказалась ездить на реалити, решили замутить движуху грязную и обломались".

Как начиналась их история

Напомним, Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на шоу "Последний герой. Русский сезон". Позже они вместе участвовали в проекте "Сокровища императора". В июне 2025 года пара официально поженилась.

В январе 2026-го телеведущая призналась, что хотела бы завести совместного ребенка с супругом. По ее словам, рожать никогда не поздно, если это не угрожает здоровью матери и малыша.